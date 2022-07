Luis Urruti lamentó salida de Cayetano, aseguró que Universitario juega la final de la Liga 1 y acelera recuperación

Luis Urruti, volante de Universitario de Deportes, se refirió a la recuperación de la grave lesión a la rodilla y la actualidad del equipo al mando del técnico Carlos Compagnucci.

El mediocampista tocó muchos temas relacionados a Universitario y su lesión. Reveló que no siente dolor en la rodilla afectada, anhela jugar en el Torneo Clausura, mostró confianza con la posibilidad que la ‘U’ sea finalista de la Liga 1 y lamentó la salida del equipo del uruguayo Ángel Cayetano.

LA RECUPERACIÓN DE URRUTI

“Estoy en un proceso de recuperación, llevó tres meses y medio. Ahora ya estoy corriendo, fortaleciendo el cuádriceps y haciendo ejercicio para la estabilidad de la rodilla. Venimos bien y creo que voy a estar (recuperado) antes de tiempo. Es una alegría para mí. Este tema de las lesiones hay que llevarlo con tranquilidad y despacio, no hay que apurarse. La recuperación sería entre cinco o seis meses, vengo muy bien y eso me pone muy contento. La rodilla no se hincha y eso es un punto a favor. A fin de mes estaría teniendo contacto con la pelota, también es un punto a favor. Pero estas lesiones no se pueden apurar porque después puede traer consecuencias”.

QUIERE JUGAR EN EL CLAUSURA

“Tengo contrato hasta el 31 de diciembre, así que voy a tener para jugar algunos partidos o por lo menos estar a las órdenes del técnico, si Dios quiere cuando me recupere. Después decidirá el técnico si me pone, aunque sea cinco minutos, pero si Dios quiere un par de partidos voy a tener para jugar. No tengo dolor, nada. Si me dices para jugar ahora, te diría que sí”

Luis Urruti se recupera de una lesión a la rodilla y espera volver a las canchas con Universitario antes del final del Torneo Clausura

SU AUSENCIA EN LAS CANCHAS

“Me ha tocado mirar al equipo desde la televisión cuando estaba en Uruguay y ahora desde los estadios y cada vez que voy sufro mucho porque quiero estar adentro. Uno es feliz dentro de la cancha. El grupo esté fuerte y unido, Hay muy buenos jugadores. Se está viendo un cambio. El técnico les ha dado herramientas a los jugadores. Se ha mejorado, pese a que no se pudo ganar a Cantolao. Sabemos que estamos en Universitario y que todos los equipos ante nosotros se juegan la final del mundo. En Universitario no alcanza con el 100%, hay que dar el 200%”

SU PROMESA PARA LOS HINCHAS

“Universitario a fin de año va a jugar la final. A comienzo de temporada lo dije, pero no sabía contra quién (el rival). Ahora, les puedo decir que puede ser contra Melgar. Firmado, te lo firmo”.

LAS LESIONES GRAVES DE RODILLA EN SU CARRERA

“Tuve la misma lesión en la rodilla derecha en el 2014, exactamente la misma y me lesioné solo como cuando jugué con Municipal. Y por eso fue la decisión de irme a Uruguay con el mismo doctor que me operó en el 2014 y gracias a Dios nunca más tuve problemas en esa rodilla. Ese año fue duro y ahora también. Ahora más todavía porque estaba en uno de mis mejores momentos futbolísticamente y que me pase esto me puso muy triste por no poder seguir en el nivel que venía y quedar marginado seis meses. En uno de mis mejores momentos, he tenido otros buenos también. Pero ahora estaba con esa confianza que un jugador debe tener dentro de la cancha. Me sentía sin presión alguna, libre y estaba en uno de mis mejores momentos”

LA SALIDA DE CAYETANO

“Me sorprendió la salida de Cayetano. Uno como compañero, uruguayo y compatriota, uno se pone mal. No puedo entrar en detalles porque es interno. No sé qué habrá pasado con los directivos, yo no me meto en este tema. Me pone triste por él. es una gran persona, sacando el tema futbolístico porque es un gran jugador, el año pasado fue el mejor zaguero del fútbol uruguayo con Cerro Largo. No se le dio en Universitario, pero le deseo a futuro lo mejor. Me dolió mucho”

SEGUIR LEYENDO