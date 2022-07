Juan Carlos Oblitas y la razón de su ausencia en negociaciones con Ricardo Gareca

Juan Carlos Oblitas no fue convocado a conversación con Gareca en Buenos Aires.

En la medida de buscar explicaciones por la salida de Ricardo Gareca, el papel de Juan Carlos Oblitas, ex director deportivo de la FPF, va tomando protagonismo. El ‘Ciego’ no fue convocado por Agustín Lozano, presidente de la FPF, para la última reunión de los directivos con el ‘Tigre’ en Buenos Aires.

Al no participar de la negociación final, Diego Rebagliati repasó el escenario que une a Oblitas y Gareca desde los inicios de su contratación, siendo el primero una figura crucial en la toma de decisiones del ‘Flaco’. “Si Gareca vino al Perú fue por Oblitas que fue a sentarse con él, luego fue Oviedo, García Pye, gente con mucha experiencia en el fútbol. Lo que no es un secreto es que a él no lo quisieron llevar a Buenos Aires. Juan Carlos tampoco insistió mucho”.

Agregó que si el ahora exdirector deportivo de la Federación iba a las reuniones con el DT “las posibilidades de acercar las partes eran mucho mayores. Oblitas es el que ‘blinda’ a Gareca. Ellos (la directiva FPF) quieren manejar la Selección y tienen todo el derecho, porque los clubes que los eligieron ya están sentados en el directorio, como Cantolao, San Martín, Cristal y Melgar. Todos son parte del gobierno de la Federación”, afirmó.

El lugar del ‘Ciego’ fue ocupado por Arturo Ríos y José Isla, presidentes de los clubes Atlético Grau y Juan Aurich, respectivamente. Ambos fueron llamados por Lozano para la negociación final con Gareca.

Sin embargo, además de los cargos que ocupan, se pone en duda su capacidad y experiencia en escenarios similares. Michael Succar arremetió al respecto. “¿A quién le ganó el señor presidente de Grau, Ríos? ¿A quién le ganó el señor que maneja el Aurich, Isla, que estuvo investigado con Edwin Oviedo? Hoy el Aurich no le paga a los jugadores, Grau es mantenido por la Federación. ¿Qué hicieron en sus carreras deportivas para recibir la gran responsabilidad de negociar con Ricardo Gareca? ¿A quién se le puede haber ocurrido sentar a estos señores con Ricardo para definir el futuro de la Selección y el fútbol peruano por los próximos cuatro años?”, indicó el panelista de Al Ángulo con tonalidad tajante.

Gareca llegó a Perú en marzo 2015. Uno de los promotores de su llegada fue el 'Ciego'.

Lo que podría haber generado esa desvinculación desde la presidencia de la FPF hacia Oblitas es la tensa relación que tienen. El periodista deportivo Gustavo Peralta resaltó a detalle. “Tienen una mala relación, aunque ellos no lo quieran decir así. Pero hay que decir que la relación entre Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas no es la mejor, pero trabajan muy juntos y de la mano últimamente. En este caso, me parece que la situación para la renovación de Juan Carlos Oblitas también se va a dar, pero seguramente con algunas nuevas condiciones y exactamente son condiciones laborales”, sostuvo Peralta en Equipo F de ESPN.

Oblitas y Gareca fueron equipo dentro de la Selección.

La mala relación sumada a la no convocatoria para la última conversación indicaría que la continuidad de Juan Carlos Oblitas, dentro de la Federación, también estaría en duda. El mismo Agustín Lozano, días previos a la decisión final de Gareca, relegó la situación en torno a la permanencia de el ‘Ciego’. “Para nosotros, lo principal es Ricardo Gareca y su comando técnico. Luego vamos a conversar con todos los que formaron parte, entre ellos Juan Carlos Oblitas, quien también ha sido pieza fundamental”, destacó el presidente de la institución deportiva en diálogo con RPP.

Hasta el momento, se desconocen las actualizaciones del caso. Lo único confirmado es la salida de Ricardo Gareca de la Selección, siendo una decisión tomada con un mes de extensión, es bastante difícil revertirla. La actual responsabilidad del máximo ente del fútbol nacional es encontrar al mejor perfil para ocupar el cargo de entrenador y, sobre todo, continuar con el proceso de 7 años dejado por el ‘Tigre.

