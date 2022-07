ICPNA inicia segunda convocatoria de becas para estudiar inglés

Esto forma parte de la “Beca Conectemos”. | Foto: Agencia Andina

¿Quieres estudiar inglés? El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) anunció que del 1 al 9 de agosto se desarrollará su segunda convocatoria nacional para el otorgamiento de becas de estudio del idioma inglés.

Esto forma parte de la “Beca Conectemos”, que es impulsada por el ICPNA en coordinación con el Instituto Peruano de Fomento Educativo (IPFE).

El IPFE realiza un proceso de evaluación y seleccionar a los jóvenes postulantes con destacado rendimiento académico, además de presentar alguna problemática socioeconómica.

En la primera convocatoria de la Beca Conectemos hubo 150 jóvenes seleccionados, quienes en los próximos días recibirán clases virtuales de inglés durante 13 meses con costos académicos y materiales de estudio incluidos.

Para más información de las becas puedes ingresar a este link.

HISTORIAS DE SELECCIONADOS

Fiorella Santana (19), quien vive en el distrito de Independencia y es una alumna egresada del Colegio de Alto Rendimiento (COAR). Desde hace tres años la madre de Fiorella sufre de cáncer, que se encuentra en estado avanzado. El único sustento de la familia es su padre que labora como albañil, pero desde hoy se encuentra desempleado.

Actualmente Fiorella está preparándose para postular a la carrera de Ingenieria de Petroleo y Gas Natural en la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI.

“Siempre me esforcé para formar parte del COAR, y a pesar de los problemas, siempre he querido estudiar y aprender inglés. Acceder a la Beca Conectemos será de mucha ayuda para reforzar mi conocimiento del idioma”, comentó.

Por otro lado, Anghello Jesús Nima (15), quien se entera de la Beca Conectemos por medio de un familiar y lo anima a postular, es uno de los alumnos más destacados de su clase.

Desde primaria y en la actualidad ocupa los primeros puestos académicos del IE Horacio Zevallos Gamez, Malingas del distrito de Tambo Grande en Piura. Sin embargo, debido a su situación económica, no cuenta con una computadora o laptop para estudiar y tiene que ir a la casa de un familiar para llevar sus clases de inglés.

En tanto, Christopper Silva (18) vive en Nueva Cajamarca, Rioja – San Martín, y ha sido seleccionado en la primera convocatoria. Egresó del COAR y recientemente obtuvo una beca para estudiar Ingeniería Civil en una universidad privada gracias a Beca-18.

No recibe apoyo ni comunicación de su padre, quien es agricultor en Tarapoto. Su madre labora como trabajadora del hogar, y es la principal responsable de la economía familiar.

“Siempre me gustaron los estudios, me he esforzado mucho desde que ingresé al COAR también para obtener la Beca-18 y, ahora, la Beca Conectemos. Quiero ser el mejor para poder apoyar a mi madre ya que gracias a ella estoy avanzando poco a poco”, resaltó.

SEGUIR LEYENDO: