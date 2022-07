Vladimir Cerrón acusa a Pedro Castillo de promover tres nuevos partidos políticos

El quiebre entre el presidente Pedro Castillo y el partido que lo llevó al poder, Perú Libre, son cada vez más visibles. Esta vez, el secretario general de la agrupación, Vladimir Cerrón, cuestionó la aparición de nuevos movimientos de izquierda que pretenden consolidarse como partidos políticos. Este señaló que todos estos estarían promovidos por el presidente de la república, quien ya no cuenta con ninguna filiación política.

“Tres partidos promovidos por nuestro presidente en marcha”, dijo Vladimir Cerrón desde su cuenta de Twitter. Cabe recordar que semanas atrás Perú Libre invitó al mandatario a presentar su renuncia al partido con el que postuló a la presidencia. Ahora, Cerrón, quien alguna vez fue figura cercana del presidente le advierte que “el que mucho abarca, poco aprieta”. Así le recordó a través de sus redes sociales.

La organizaciones que en la actualidad buscan formar parte de la vida política del Perú son el Partido Magisterial y Popular, el mismo que ha mostrado afinidad con el presidente Pedro Castillo desde que asumió la presidencia y se mostraron los primeros quiebres con Perú Libre. También con nexos con las bases docentes se encuentra Peruanos como tú y recientemente se ha anunciado la formación de Voces del Pueblo.

Guillermo Bermejo presentó “Voces del Pueblo”, su nueva agrupación política

Este último es un movimiento presentando por Guillermo Bermejo, antiguo integrante de la bancada de Perú Libre y actualmente de Perú Democrático. Las tres agrupaciones resaltan la necesidad de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. La cercanía entre Bermejo y el presidente de la república despertó la sospecha de una posible afiliación del propio Pedro Castillo luego de haber roto lazos con Perú Libre.

Sobre la participación del presidente Pedro Castillo en Voces de cambio, Bermejo señaló que sí se tenía contemplado invitar al mandatario, dado que ahora ya no cuenta con afiliación política tras su renuncia al partido liderado por Vladimir Cerrón. El representante de Voces del Pueblo mostró que ahora cuenta con una mirada diferente respecto si el jefe de Estado debe o no integrar su agrupación.

Guillermo Bermejo señaló que lo mejor es que el presidente no milite en ningún partido.

“A pesar de que yo tengo cercanía con el presidente, ni siquiera le habíamos comentado lo de (la creación del) grupo partidario, porque nuestro presidente está comprometido con sacar adelante al país. Creo que él no está en la posición de (tener) una militancia partidaria. Si me permiten la opinión, lo mejor que él puede hacer es no tener militancia hoy y dedicarse a gobernar por los 33 millones de peruanos”, sentenció el congresista.

EN PROCESO

Si bien Bermejo ha presentado el nombre, logo y lineamiento de Voces del Pueblo, este apenas es un movimiento ya que se encuentra en proceso de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La agrupación está integrada por Ronal Atencio como presidente; Jaime Laos, en el cargo de secretario general y Junior Velazco como personero legal.

“Soy enemigo de las castas políticas, castas familiares y castas empresariales (...) Alfonso Barrantes siempre nos enseñó a nosotros que la izquierda tenía que ser profundamente democrática, en el mejor entendimiento de la palabra democracia”, sostuvo durante la actividad.

Bermejo sostuvo que Voces del Pueblo es de la “izquierda democrática” y que tendrá participación en las elecciones generales de 2026. “Hoy me toca el grato honor de liderar esta apuesta, pero en cuatro años puede ser otra persona siempre y cuando salga del seno del pueblo”, puntualizó.

Durante la presentación de la nueva agrupación política, Bermejo también criticó que “gente de izquierda se termine abrazando con la derecha, que se manden flores y piropos y que voten juntos”. En ese sentido, sostuvo que esas acciones resultan inaceptables no solamente para las personas de izquierda, sino para cualquier persona decente del país.

