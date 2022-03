‘Chorri’ Palacios analizó el Perú vs Uruguay y advirtió que Gianluca Lapadula no puede faltar

El nacionalizado peruano fue vital en este proceso clasificatorias a Qatar 2022.

Roberto Palacios, referente de la selección peruana en procesos clasificatorias pasados, estuvo en una reciente entrevista y analizó el Perú vs Uruguay por Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El ‘Chorr’ analizó el partido y habló de algunos futbolistas, en especial de Gianluca Lapadula, que para él es infaltable en este crucial partido.

“Para este partido el que no puede faltar es Lapadula, porque ahorita no tenemos delantero con la capacidad de Guerrero o Farfán. Lapadula tiene el puesto asegurado. En el mediocampo, prácticamente el técnico ya tiene su equipo, ya sabe con quién jugar, ya se conocen, y por esa parte no hay mucha dificultad, porque si no está Sergio Peña, puede estar Raziel, ‘Canchita”, comentó a Depor el exSporting Cristal.

Además, dijo que este duelo será muy parecido al jugado en Barranquilla. “La expectativa para todos los peruanos es que Perú pueda tener la fortaleza para enfrentar un partido durísimo contra Uruguay, que también se está jugando la clasificación. No va a ser un rival tan fácil. Va a ser prácticamente como fue contra Colombia, que estábamos buscando el empate y encontramos un triunfo”,

Por otro lado, comentó lo que debe hacer la ‘bicolor’ para sacar un resultado positivo. “Perú lo que necesita es sostener los primeros 15 minutos, porque Uruguay va a salir a hacer el gol. La selección tiene que ser muy inteligente y quitarle la pelota. Hacer que Uruguay no la tenga, ellos van a desesperarse al no encontrar los espacios y al no tener el balón”.