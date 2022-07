Patricia Juárez y Jorge Montoya piden la renuncia de Aníbal Torres por criticar el rol de las Fuerzas Armadas

Aníbal Torres | Foto: PCM

Esta mañana, la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, y el parlamentario Jorge Montoya, se refirieron a los comentarios hechos por el primer ministro Aníbal Torres acerca de la labor desempeñada por las Fuerzas Aéreas en relación a la seguridad del país. A través de sus cuentas de Twitter, los congresistas solicitaron al titular de la PCM que renuncie.

“(las rondas campesinas) combatieron el delito real y efectivamente, desapareció al abigeato, el robo, los delitos contra el patrimonio en general, la violencia contra la mujer [...] ya quisiéramos que nuestras fuerzas policiales y nuestras fuerzas armadas brindaran la misma seguridad a todo el país”, mencionó Torres en un Consejo de ministros descentralizado.

Esta frase originó la indignación de muchos políticos e instituciones, quienes cuestionaron lo afirmado por el primer ministro. Uno de ellos fue el parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien pidió la renuncia del abogado.

“Renuncie premier. Usted no merece ni el cargo que obtuvo por ser abogado del señor Castillo ni mucho menos la responsabilidad del mismo. Usted es un enemigo del país y es vergonzoso tenerlo aún como PCM”, escribió.

El congresista mencionó que este pedido es causado por el comentario que brindó acerca de las Fuerzas Armadas. “Usted no respeta a sus compatriotas y ha ofendido a las FFAA y eso no puede permitirse. No sé qué están esperando los miembros de su propio consejo de ministros para pedirle que se vaya”, añadió.

De igual manera, la fujimorista Patricia Juárez se pronunció a través de redes sociales y solicitó al ministro Torres su renuncia por generar “odio” en el país.

“Renuncie Aníbal Torres. Su presencia es nefasta para el Perú, usted sólo genera odio, división, irrespeto al principio de autoridad y un desmedro a la dignidad de la Policía y nuestras gloriosas Fuerzas Armadas”, precisó.

Al respecto, el día de ayer en horas de la noche, Aníbal Torres se pronunció sobre la frase que emitió acerca del rol de las Fuerzas Armadas y aseguró que respeta a las Fuerzas Armadas y la Policía.

“Ratifico mi respeto a las FFAA y a la PNP, instituciones tutelares de la Nación, por su rol histórico al servicio de la patria. Por ello, saludo su papel en la lucha por la seguridad y el orden interno, tareas que nos comprometen a todos los peruanos y peruanas”, detalló en su cuenta de Twitter.

Minutos después de este pronunciamiento, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas publicó un comunicado donde manifestaron su rechazo a lo señalado por el titular de la PCM.

“[Las Fuerzas Armadas] son instituciones tutelares del Estado, constituidas por hombres y mujeres que visten el uniforme de la Patria, se encuentran desplegadas en nuestro territorio nacional velando por la defensa, el resguardo de nuestras fronteras, luchando contra los remanente terroristas y el narcotráfico, trabajando muy duro en beneficio de nuestra población, en forma integrada con la Policía Nacional, para cumplir con la misión de recuperar la paz y el orden en las zonas declaradas en estado de emergencia”, indicó.

En tal sentido, la institución señaló: “lamentamos profundamente estas declaraciones, que desvirtúan la abnegada labor que desempeñan nuestros integrantes al servicio de la Nación”.

Asimismo, resaltaron que, como institución, conservarán la “moral” y el compromiso con la “seguridad y desarrollo” del país. “Las Fuerzas Armadas del Perú, dignos herederos de la gloria de Bolognesi, Grau y Quiñones, mantenemos siempre elevada nuestra moral y reiteramos nuestro compromiso de honor con la seguridad y el desarrollo de nuestro amado Perú”, añadieron.

