Las polémicas frases de Jorge Montoya durante su primer año como vocero de Renovación Popular

El congresista de Renovación Popular Jorge Montoya ha sido protagonista de diversos titulares, no precisamente por su labor parlamentaria, sino por las declaraciones vertidas durante este primer año en el Congreso, las mismas que generaron más de una polémica. Desde especulaciones, críticas a la labor de la prensa y hasta el Parlamento han salido de la boca de una de las voces más conservadoras de la representación nacional.

LABOR DE LA PRENSA

Durante los primeros meses tras su instalación, el Congreso mantuvo el impedimento de ingreso a periodistas. Aun cuando ciertas medidas habían sido levantadas, esta institución insistía en restringir la labor periodística. Tras el reclamo de varios hombres y mujeres de prensa, algunos congresistas defendieron la postura que venía adoptando el Poder Legislativo, entre ellos Jorge Montoya.

Sobre el acceso de los periodistas a zonas como el hemiciclo, dijo que “no es conveniente, en el pleno se hacen muchas cosas. El público solo tiene que saber el producto final de las cosas. Y ustedes (la prensa) están allí para verlo, porque se filma lo que está sucediendo, pero este no es un show mediático”. Cabe recordar que las restricciones continuaron por varias semanas más a pesar de los reclamos.

Las críticas contra el Congreso, despertaron el malestar de Montoya quien ordenó no atacar a ese poder del Estado. “En momentos tan críticos como este, no pueden ni deben atacar al congreso que es lo único que nos queda de democracia en el país. No dirijan sus reflectores al lado equivocado que nosotros somos y seremos siempre sus aliados”, tuiteó el vocero de Renovación Popular.

ESPECULACIONES DESMENTIDAS

A inicios de abril cuando las manifestaciones en diversas zonas del país empezaban a agudizarse, el presidente Pedro Castillo decretó la inmovilización durante el cinco de abril. La decisión anunciada se habría basado en algunos informes de inteligencia que advertían incidentes en la capital. Esta información fue empleada por Montoya quien, además, anunció posibles saqueos en Lima.

“La medida es muy dura, muy drástica y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad. No solamente acá sino en diferentes lugares del país, pero la capital es un sitio emblemático y hay que protegerla”, fue la frase por la cual se le criticó y tuvo que pedir disculpas.

“El pueblo, los cerros y sus alrededores me apoyan constantemente y se los agradezco. Twitter no es señal de apoyo o rechazo objetivo, muchos son pagados obedeciendo intereses subalternos. El apoyo lo recibo en las calles”, tuiteó Montoya.

LA COMISIÓN DEL FRAUDE

Casi nueve meses después de haberse instalado la Comisión investigadora del proceso de elecciones generales 2021, el Congreso de la república decidió mandar al archivo el informe final presentado ante el pleno. El presidente del mencionado grupo de trabajo, Jorge Montoya, utilizó sus redes sociales para mostrar su rechazo a lo acordado por la representación nacional.

Informe final de Jorge Montoya fue rechazada por la mayoría del Congreso.

“Acá seguimos evidenciando los partidos políticos que utilizan su poder “relativo” y “temporal” juegan en pared y se congracian con el lado oscuro de las instituciones que se burlaron del voto popular”, dijo el parlamentario que a fines de mayo calificó de nula e ilegítima la elección del presidente Pedro Castillo y la vicepresidenta Dina Boluarte. Este señaló que no se les debió permitir participar del proceso electoral.

El congresista de Renovación Popular calificó de decepcionante lo decidido por el Parlamento. Su informe fue rechazado con 55 votos en contra a lo que Montoya aseguró que el Congreso existe un grado de obediencia política. Las únicas bancadas que votaron a favor fueron Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País con los votos de Roberto Chiabra (APP) y José Arriola (Acción Popular).

