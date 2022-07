Joffre Escobar habló de su llegada a Sporting Cristal, del cambio con la San Martín y de Diego Buonanotte

Joffre Escobar es el nuevo delantero centro de Sporting Cristal. | Foto: Club Sporting Cristal

Sporting Cristal llevó a cabo dos fichajes en el último mercado de pases. Diego Buonanotte y Joffre Escobar llegaron sobre la hora, siendo el segundo el más esperado, pues viene a ocupar el puesto de ‘9′ y a suplir la marcha de John Jairo Mosquera. En ese sentido, el atacante ecuatoriano se pronunció acerca de su llegada al club ‘celeste’ y de sus primeros día en La Florida.

“Fue algo muy rápido. Yo estaba en San Martín, mi representante me llamó y me dijo que Cristal estaba interesado en contar conmigo en el Clausura. No lo dudé y di el paso para que Cristal negocie con Huachipato”, contó el jugador sobre cómo se gestionó su arribo en una entrevista para Radio Ovación.

Del mismo modo, confesó que tuvo una conversación con el técnico Roberto Mosquera sobre lo que quiere de él en el campo, además de haber recibido un gran trato de parte de sus colegas. “Los compañeros me han recibido muy bien, me han apoyado desde el primer momento. El ‘profe’, sé lo que quiere en la cancha, lo que me ha pedido, ve condiciones en mí y por eso me llamaron. En cada entrenamiento trato de hacerlo lo mejor y si me toca jugar lo haré de la mejor manera”, dijo.

CAMBIO RADICAL

Ahora, este paso implica un cambio radical en la carrera del norteño, quien pasó de un equipo que actualmente lucha en zona de descenso como los ‘santos’ a uno que piensa en el título nacional. “En San Martín también estábamos con mucha exigencia porque estábamos peleando la parte baja de la tabla. Obviamente no es lo mismo que pelear la parte de arriba, pero esto es fútbol. Ahora me toca estar acá, estoy muy tranquilo, confiando en mí y trabajando día a día fuerte para hacer las cosas bien”, señaló.

Sin duda, este desafío atrajo al exIndependiente del Valle, pues se trata de uno de los clubes más grandes del país. “Es un bonito reto en mi carrera. He tenido otros retos también muy lindos en el pasado, pero ahora estoy viviendo el presente y estoy muy contento de estar acá. Será un bonito desafío para demostrar por qué se fijaron en mí”, habló.

El estilo de juego de los ‘rimenses’ fue otro de los temas de los que el artillero tuvo palabras. “ Cristal juega muy bien. Tiene muy buenos jugadores de buen pie y eso me motivó a venir acá. Tiene un juego muy vistoso y eso sería bueno para mi carrera, poderme acoplar a ello y aprender aún más”, declaró.

POSIBLE DEBUT CON SPORTING CRISTAL

Escobar fichó el pasado viernes por el elenco de La Florida, aunque ese corto periodo de entrenamiento le impidió disputar el cotejo ante Sport Huancayo. Por ello, espera estar ante Melgar en Arequipa. Y aunque no confirmó esto último, sí comentó sobre el ‘Dominó’. “Melgar es un rival muy duro, ganó el Apertura, será un partido muy difícil. Nosotros nos estamos preparando para este partido y esperamos traer los tres puntos a Lima porque es un rival directo”, agregó.

DIEGO BUONANOTTE COMO COMPAÑERO

Finalmente, el jugador de 25 años confesó haber enfrentado a Diego Buonanotte en Chile y por ello conoce lo que puede dar. “Es un tipo muy bueno, casi llegamos juntos, el grupo a los dos nos ha tratado muy bien. Él ha venido con toda la humildad, con buena predisposición así como he llegado yo, estamos dispuestos a dar todo por la camiseta de Cristal”, concluyó.

De hecho, Joffre jugó el 2020 y parte del 2021 en Huachipato de la nación ‘sureña’, mientras que el ‘Enano’ estuvo desde el 2016 hasta este 2022 en la Universidad Católica.

El delantero ecuatoriano reveló sus sensaciones de este reto, así como de su conversación con Mosquera y del encuentro con Diego Buonanotte. | Video: Radio Ovación

