Alejandro Duarte opinó de Melgar, los refuerzos de Sporting Cristal y la continuidad de Yoshimar Yotún en el club

Alejandro Duarte, arquero de Sporting Cristal, se refirió al partido clave ante Melgar con miras al objetivo del club de hacerse del Torneo Clausura y el título nacional posteriormente. Además, ponderó la presencia del mediocampista Yoshimar Yotún en el plantel.

Duarte analizó lo que será el partido ante Melgar por la fecha 2 del Clausura del próximo domingo 17 de julio en el estadio de la UNAS de Arequipa. Asimismo, consideró que el técnico Ricardo Gareca debe de continuar al mando de la selección peruana.

EL RIVAL MELGAR

“Creo que es un equipo que está haciendo una gran temporada. Viene haciendo las cosas muy bien tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana. Conseguir objetivos te da confianza y fortalece la idea que tiene el equipo, fortalece al grupo. De todas maneras, será un partido duro. Tiene un plus ganarle al que campeonó en el Apertura. Fue el mejor en el Apertura y ganó su primer partido del Clausura, creo que sí (es el mejor equipo actualmente). Decir que es el equipo que mejor jugó y el que más puntos consiguió en el Apertura o que esté en mejor estado de forma actualmente, no significa que no sepamos que tenemos todas las posibilidades de ganarles. Es una lida oportunidad ir de visita y hacer un gran partido. Tenemos las armas para intentar llevarnos el triunfo”.

EL OBJETIVO ES EL CLAUSURA

“Nosotros tenemos claro que Sporting Cristal tiene la obligación de ganar el Clausura. Tenemos que ir a ganar los torneos, más aún con la cantidad de títulos que ha ganado en la última década, es una responsabilidad nuestra ganar este torneo. Esperamos seguir con los buenos partidos que hicimos en la fase final del Apertura. Creo que cerramos bien el Apertura y vamos a intentar alargar lo más posible para ganar el Clausura”.

EL FIXTURE DE CRISTAL

El club celeste enfrentará a Melgar, UTC, Alianza Lima en las próximas jornadas del Clausura: “Tratamos de ver los partidos como oportunidades, no como amenazas y es un fixture complicado en el inicio con visitas en altura y de local con rivales que pelean siempre el título, rivales muy fuertes. Pero, nos enfocamos en ir partido a partido y si logramos superar esta seguidilla que se viene de estos rivales fuertes, podemos salir fortalecidos. Serán partidos claves que pueden empezar a definir como nuestra temporada”.

Alejandro Duarte será titular en el partido Sporting Cristal vs Melgar

FALLAS DEFENSIVAS

Duarte se refirió a los goles encajados en el triunfo4-3 ante Sport Huancayo: “Esos comentarios salieron porque recibimos tres goles en el último partido, pero antes de eso llevábamos cuatro partidos sin recibir goles. Nuestra prioridad es atacar y buscamos los tres puntos a partir de atacar mucho. Es cierto que arriesgamos, pero con la calidad de defensas que tenemos logramos contrarrestar los contraataques de los rivales. Hay muchos equipos que nos esperan atrás, luego con gente rápida y con el campo abierto tratan de hacer daño de contra. Normalmente lo hemos podido resolver bien, pero siempre habrá los partidos en que el rival te puede hacer daño”.

LA COBERTURA DEFENSIVA

“No siento que quede expuesto. Siento que nuestra idea de juego provoca que defendamos corriendo para atrás, tratando de contrarrestar los contrataques. Por lo mismo que atacamos con muchos jugadores, los laterales siempre van al ataque y eso hace que tengamos que recorrer más metros porque tratamos de ser un equipo corto”.

LA CONTINUIDAD DE YOTÚN

“‘Yoshi’ está entrenando día a día con nosotros, pero no estoy al tanto de la situación contractual de cada jugador, eso es un tema de cada jugador con la dirigencia. Espero, desde lo futbolístico y lo grupal, que ‘Yoshi’ pueda estar con nosotros porque nos ha aportado en ambos aspectos, dentro de la cancha y en el día a día en el grupo”

LOS PARTIDOS EN EL GALLARDO

“A comienzos del Apertura nos costó hacernos fuerte en el Gallardo y sobre el tramo final ganamos casi todos los últimos partidos que jugamos allí. Nos habíamos hecho fuertes y también nuestra hinchada se siente más a gusto allí. Y para nosotros es importante su apoyo, entonces al jugar en el Monumental sin gente es una desventaja. Ahora, jugando como local en Matute no se sintió tanto la diferencia porque el año pasado jugamos mucho allí, cuando se jugada sin gente y en cancha neutral. Sin embargo, esperamos recuperar la localía en el Gallardo”

El delantero Joffre Escobar es el último refuerzo de Sporting Cristal para el Torneo Clausura

EL REFUERZO ESCOBAR

“Joffre (Escobar) llegó un día antes del partido, era muy pronto y no había completado un entrenamiento. Me imagino que era muy pronto para poder salir en lista, no sé si con el tema de los papeles estaba habilitado. Es un delantero muy peligroso, todos lo vieron en su paso por la U. San Martín y luego fue parte de planteles de Chile y Ecuador, de buenos equipos. Nos puede aportar mucho, Creo que él también se verá beneficiado en estar en un equipo como Cristal, tendrá mucho contacto con el balón y tendrá más oportunidades que en la San Martín”

GARECA TIENE QUE SEGUIR

“Yo creo que cualquier peruano que no quiera que se quede Gareca está loco. Lo que ha conseguido el comando técnico de Ricardo Gareca es impresionante. Ha puesto a la selección de nuevo entre los mejores de Sudamérica, que es muy complicado. Yo espero que siga, pero la única verdad la tiene él (Gareca)”

