CPI: peruanos prefieren el consumo de papa y camote ante el alza de precio del pan

Ciudadanos revelaron que el consumo de este producto, se redujo a la tercera parte de lo habitual.

Cifras reveladoras. Según los resultados de la última encuesta realizada por CPI, el incremento del valor del pan ha generado un gran malestar y preocupación en las familias peruanas, en los panaderos y en los vendedores de desayuno.

A pesar que este alimento siempre ha sido el preferido por los ciudadanos, de manera especial para el deleite de un rico desayuno y lonche, su consumo se redujo en un 21% desde que empezó a costar hasta 0.40 céntimos cada unidad.

Pero eso no es todo, CPI indicó que del 68% de peruanos que antes compraba entre 6 a 12 panes por día, en la actualidad, solo el 47.2% consume esta misma cantidad, lo cual marca una caída histórica en los primeros días del mes de julio.

“Antes compraba entre 6 a 7 panes por un sol, a hora solo me dan 4. El dinero no alcanza, por eso prefiero preparar a mi familia en el desayuno otro tipo de alimentos como camote, papa y cancha, porque me indigna pagar tanto por un pan”, declaró una ama de casa a Panamericana Televisión.

Mientras tanto, un vendedor de desayuno, informó que sus ventas se redujeron en un 50%. “Si antes preparaba 200 panes para vender al día, ahora solo preparo 100 y a veces no vendo todos. La gento no quiere pagar más de un sol o 1.50 por un pan con huevo, con palta, con tamal. Tengo que buscar productos que sean menos costosos, pero ya no sale a cuenta vender sanguches”, declaró para un informe especial del noticiero 24 Horas.

ASPAN SE PRONUNCIA

Representante de Aspan advirtió que el conflicto bélico afecta el precio del trigo, y con ello se podría elevar el precio del pan. | Foto: Agencia Andina

Para Pio Pantoja, representante de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), esta reducción de consumo de pan ha perjudicado notablemente a muchos negocios y empresas, quienes además afrontan el alza de precio en otros productos como: 100% en el azúcar, 60% en la harina y más del 100% en la manteca.

Como se recuerda, hace algunos meses, Aspan advirtió que el incremento en el valor de estos productos, iba a ocasionar grandes perjuicios en la economía peruana, y una de las terribles consecuencias es el cierre total de 600 panaderías al finalizar el 2021.

Por otro lado, Pio Pantoja explicó que la producción de un kilo de pan cuesta entre S/7.5 a S/8 y que al público se vende a S/8.7 pensando en “los bolsillos” de las familias peruanas. “Lamentablemente hemos llegado a una situación que con estas cifras no obtenemos ganancias porque los insumos continúan incrementándose”, detalló.

“La harina costaba a S/85, ahora está a S/ 180, la manteca estaba a S/55, ahora está en S/120. Todo el incremento fue de un año. También subió la electricidad en un 25%, el aceite en un 100%, el azúcar subió en 150%, el alquiler del local y a eso subirle los envases que se compran para cumplir con los protocolos sanitarios”, precisó mortificado al enterarse de los resultados de la encuesta de CPI.

“BONO PAN”

Pío Pantoja enfatizó sobre el proyecto que presentó ante los ministerios de Economía y Producción, incluso al presidente de la República, Pedro Castillo, pero que lamentablemente hasta la fecha, no consiguen una respuesta positiva.

La propuesta del “Bono pan” consiste en una tarjeta de consumo específico para este alimento, que sería entregado a las familias peruanas con menores recursos económicos, quienes podrían canjear en las panaderías y negocios más cercanos, los panes que necesiten para la alimentación diaria de niños y adultos.

“El presidente de Conveagro se reunió con el mandatario peruana en diciembre del año pasado y la autoridad le prometió solucionar el tema de los fertilizantes, pero hasta ahora no lo hizo, entonces con quien vamos a conversar”, subrayó.

