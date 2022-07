Rodrigo González confiesa que no le permitieron a Zully Pinchi presentar su libro

Rodrigo González habló sobre su entrevista con Zully Pinchi. (Foto: Captura de TV)

La excandidata al Congreso, Zully Pinchi, llegó hasta el set de Amor y Fuego para brindar una entrevista tras el éxito que tuvo la canción ‘Mi bebito fiu fiu’, el cual se escribió tomando fragmentos de sus poemas.

Durante el tiempo que estuvo en el set del magazine, la abogada fue cuestionada por Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes en más de una ocasión le consultaron si eran reales los chats en el que se evidencia que fue la amante del expresidente Martín Vizcarra.

Ella en diferentes oportunidades dejó en claro que no, pero debido a la insistencia, se mostró bastante incómoda y empezó a atacar a los conductores, al punto que Rodrigo González tuvo que dar por terminada la entrevista.

Debido a la polémica que se desató por el fuerte cruce de palabras que tuvieron, el popular ‘Peluchín’ le dedicó unos minutos de su programa a Zully Pinchi, indicando que si bien ella llegó a Amor y Fuego sin haber recibido un pago, la excandidata al Congreso tenía la intención de promocionar su libro.

“ Ella vino con un libro que jamás llegó a promocionar porque la echamos antes. No, la invitamos con respeto a retirarse ”, empezó diciendo ‘Peluchín‘, resaltando que si bien su programa es de entretenimiento, esto no quiere decir que no le harán preguntas incómodas.

“Ella no supo cómo manejar (las preguntas). Quería apelar y meter gente que no tiene nada que ver aquí. Mencionar a mi madre fue lo que me llevó a darme cuenta que no merecía la pena seguir conversando con ella porque estaba dispuesta a meterse con lo que tenga que meterse con tal de evadir la pregunta”, dijo.

Asimismo, el conductor de Amor y Fuego señaló que su mamá vio la entrevista completa y se tomó con mucho humor lo dicho por Zully Pinchi, quien señaló que el conductor de televisión no había sido bien criado por su madre debido a que no respetaba a las mujeres.

“Mi madre nunca se pierde el show... ya me gustaría tener la mitad del sentido del humor, de inteligencia y salidas que tiene mi madre, que es tan divertida. Ya le gustaría a usted llegarle a la rodilla, no, al tobillo a mi madre”, acotó.

DEFIENDE AMOR Y FUEGO DE LAS CRÍTICAS DE ZULLY PINCHI

En otro momento, Rodrigo González salió a defender a Amor y Fuego luego que Zully Pinchi dijera que su programa era de entretenimiento y no un foro en el que debía aclarar si tuvo o no un romance clandestino con Martín Vizcarra.

“Es que se ha aprendido la palabrita del momento y quiere parecer muy letrada, repitiendo lo de las maestrías. Yo creo que lo que nos demuestra de qué uno está hecho es el comportamiento, cómo uno afronta las cosas, la empatía que tiene con otras mujeres cuando además, te están sindicando de algo falso, no bromeas con eso, no das mensajes ambivalentes”, indicó Rodrigo González.

A raíz del éxito de ‘Mi bebito fiu fiu’, el programa Amor y Fuego invitó a Zully Pinchi sin imaginar que terminaría enfrentándose a sus conductores.

