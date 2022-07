Ministro José Luis Gavidia sobre uso irregular de avión de las FF.AA: “Si cometí algún delito, lo voy a asumir”

José Luis Gavidia, ministro de Defensa. Foto: Andina.

El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, indicó que asumirá cualquier posible delito que haya cometido al revelarse el último domingo que habría utilizado de manera irregular un viaje oficial a Huánuco en un paseo familiar con sus hijas en marzo pasado. Allí iba a cumplir una serie de actividades por la inauguración del año escolar, pero terminó quedándose unos días más.

“Si cometí alguna falta o delito por haberme llevado a mis hijas y poder haber querido compartir unas horas entre el trabajo y la labor de la papá, yo lo voy a asumir. Me pondré a disposición total de investigaciones”, indicó en diálogo con Radio Exitosa. De otro lado, el titular del Mindef brindó más detalles de este escándalo político. “Le pedí a la hermana mayor que me acompañara para que vea a sus hermanas menores mientras yo estaba en las actividades oficiales. Ellas me pidieron ir conmigo y nos fuimos”, sostuvo.

El ministro Gavidia mencionó que, a raíz de este problema, sus hijas se sienten responsables. “Estoy totalmente dolido y en una situación emocional muy complicada pues mis hijas han llorado y me han dicho ‘perdóname papá por haberte metido en este problema’.Se sienten responsables de lo que está pasando”, apuntó.

Como se recuerda, el programa Punto Final tuvo acceso a la lista de pasajeros de vuelos oficiales en comisión de servicios de los ministros de Estado. Es ahí en que encontraron un detalle con el titular del Mindef: llevó a sus hijas a una actividad oficial sin que ellas sean funcionarias públicas. Esto ocurrió el pasado 13 de marzo.

El ministro Gavidia llegó a Huánuco a bordo de un Fokker de la Marina de Guerra del Perú, de placa AE-565, para participar en un evento oficial en un colegio con motivo de la inauguración del año escolar. Todo el evento iba a durar horas, pero el integrante del Gobierno se quedó tres días en Huánuco.

El titular del Mindef, Verónica Gavidia Rodríguez (31), la mayor de sus descendientes, y sus menores hijas de 11 y 15 años. Con ellas regresó el pasado 15 de marzo. De acuerdo al dominical, la cartera informó que las parientes de Gavidia no cobraron viáticos y que el viaje se extendió debido a un mal tiempo que impidió que el avión de la Marina de Guerra pudiese despegar.

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas dispuso el inicio de investigación preliminar contra el ministro de defensa José Gavidia, por la presunta comisión del delito de peculado de uso.

“El área de Denuncias Constitucionales y Enriquecimiento Ilícito se encuentra en la sede del Ministerio de Defensa realizando diligencias como parte de la investigación preliminar que se le sigue al ministro Gavidia”, expresaron en Twitter.

En esa línea, el Ministerio Público se presentó en la sede del Ministerio de Defensa para efectuar las diligencias correspondientes. El área de Denuncias Constitucionales y Enriquecimiento Ilícito fue la encargada de recopilar la información necesaria para seguir con la investigación mencionada.

De otro lado, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso también citará al ministro Gavidia por el uso irregular de una aeronave de las Fuerzas Armadas.

“Ministro de Defensa llevó a Huánuco a sus hijas en aeronave del Estado. Uso de bienes públicos para una actividad no oficial , sino particular. ¿Cómo se llama eso? Peculado de uso y es delito. Desde la Comisión de Fiscalización abordaremos esta irregularidad”, escribió Héctor Ventura, titular del mencionado grupo de trabajo, en su cuenta de Twitter.