Dina Boluarte se defiende: “No soy corrupta, no le he robado un sol al Estado”

Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, se defendió de los ataques que ha venido recibiendo y aseguró que ella no es una funcionaria corrupta y que está presta a responder todos los cuestionamientos a fin de demostrar su inocencia.

En declaraciones a la prensa tras su presentación en el distrito de San Juan de Lurigancho, la también titular del Midis, sostuvo que cuando se presente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dirá su verdad a fin de esclarecer los hechos que la señalan.

“En su oportunidad, cuando la Subcomisión de Constitución me notifique para poder apersonarme al Congreso, gustosamente estaré allí y respondiendo con la verdad sobre aquellos malos entendidos que hasta ahora se vienen diciendo”, indicó la funcionaria.

“Dina Boluarte no es corrupta, no le ha robado un solo sol al país, sigue trabajando por el Perú, y ese es mi objetivo, ese es mi propósito de no parar”, añadió

Como se recuerda, la acusación constitucional presentada en el Parlamento en contra de la vicepresidenta se relaciona con la presunta vulneración del artículo 126 de la Carta Magna, al haber efectuado actos irregulares a nombre del Club Departamental Apurímac cuando inició sus funciones como ministra.

“Yo siempre digo que la mejor manera de poder decir la verdad que nos asiste es dando la cara, por eso con ustedes siempre he respondido, la mejor manera de decir que no se ha cometido delito es dando la cara”, dijo.

Zamir Villaverde y Pedro Castillo.

Zamir Villaverde

Al final del evento, Boluarte fue consultada por las declaraciones de Zamir Villaverde quien contó que le dio una fuerte cantidad de dinero al presidente Pedro Castillo. Sin embargo, la funcionaria señaló que todo esto se trata de especulaciones.

“El señor Villaverde viene diciendo especulaciones que tendrán que ser corroboradas dentro de la autonomía”, expresó.

Por otro lado, Dina Boluarte, se mostró en contra de la concepción del primer ministro, Aníbal Torres, respecto a la funcionalidad de las rondas campesinas. La viceministra detalló que se debe investigar las funciones que realmente están ejerciendo.

“En su momento, en la época dura de salida del terrorismo del Perú, han hecho un papel muy importante, pero creo que ahora recortar las libertades de tránsito de las personas ya va con el tema de derechos humanos. Entonces, la Fiscalía, dentro de sus competencias, tendrá que hacer las investigaciones necesarias y conforme al marco legal proceder.”, sostuvo.

José Luis Gavidia, ministro de Defensa. Foto: Andina.

José Luis Gavidia

Sobre el ministro José Luis Gavidia, intentó no dar más detalles y aseguró que ser ministros no los exime de los errores que como humanos pueden cometer.

“El ministro ya dio explicaciones. Ser ministro no nos exime de ser humanos, creo que ha dicho que no tenía con quién dejar a sus hijas. Se tienen que evaluar, es un ministro que está trabajando muy bien. Tenemos que ver la profundidad del bosque y no el árbol”, precisó.

La viceministra y ministra de Desarrollo e Inclusión Social reaccionó a la acusación constitucional en su contra y dijo esperar la notificación del Congreso para acudir y defenderse. | VIDEO: TV Perú

