Estas son todas las monedas que valen una fortuna en Perú y que quizá tengas en casa

Es cierto que una moneda de un sol de 1991 puede llegar a costar 500 soles en la actualidad; sin embargo, hay monedas acuñadas en Perú mucho más caras que, incluso, superan en 1,000% su precio al valor nominal.

De acuerdo a Jean Pierre Casafranca, coleccionista y apasionado de la numismática, muchos factores intervienen para ponerle precio a una moneda. Se tendría que tener en cuenta el estado de conservación y la cantidad de veces que fue emitida en un año, así como las firmas o detalles que pueden tener, un ejemplo son las figuras masónicas junto a la escritura braille en monedas acuñadas entre 1991 y 2000.

“Los precios van a depender mucho del publico comprador, al margen de la persona que lo quiera vender. Por año de emisión, la moneda de un sol de 1991 no tendría tanta relevancia por su alta emisión, es decir, ese año se emitieron 32 millones de monedas”, contó a Infobae.

MONEDAS DEL PERÚ QUE VALEN UNA FORTUNA

Un sol de 1995

La moneda de un sol de 1991 supera ampliamente a la cantidad de veces que fue emitida la moneda de 1995, siendo una de las más difíciles de encontrar, y por la cual pagarían una fuerte suma de dinero por tenerla.

“En el año 1995, se emitieron un poco más de 1 millón 100 mil monedas de un sol. Es decir, la del 1995 es la moneda más escasa en la actualidad. Por tal motivo, puede valer muchísimo más que la de un sol de 1991 con firma”, explicó el especialista.

Es casi imposible encontrar una de estas monedas en un estado sin circular, como cuando sale del Banco Central de Reservas del Perú (BCR). “Hay coleccionistas que sí la tienen y en un estado envidiable. Pero esas monedas no fueron encontradas en Perú, sino en el extranjero”, continuó.

“En un estado deplorable, que a las justas se vea el número uno, porque está demasiado manoseada, como si te la hubieras encontrada tirada en la calle, la del 1995 puede valer entre 10 a 15 soles. Mientras que, en un buen estado, sin problemas, podría valer sus 700 u 800 soles . Esa moneda la ves una vez al año, y estoy exagerando. Casi todas están en manos de coleccionistas, y son contaditos quienes las poseen”, manifestó Casafranca.

Un sol de 1995.

20 céntimos de 1996

Las monedas entre 1991 y 2000 van a tener un plus de valor por la escasez que existe de ellas en la actualidad. Una moneda de 20 céntimos de cualquier año de los 90 puede valer 3 o 4 soles.

“La del año 1996, en un estado bueno, no excelente, puede costar hasta 8 soles. Esto debemos compararlo al valor nominal que tiene la moneda, es decir, estamos hablando de casi más de 1000% su valor ”, dice el apasionado coleccionista.

“Pero si encuentras una moneda de 20 céntimos del 1996 sin circular, es decir que haya salido del BCR para nunca ser usada, puede valer 20 soles o 30 soles ”, acotó.

20 céntimos de 1996.

20 céntimos del 2006

El experto consideró que la moneda de 20 céntimos del 2006 tiene un valor extremadamente alto porque sacaron muy pocas de su tipo. “Es muy complicado hallarlas, al punto de que, en ese año, por la coyuntura económica que atravesábamos, la moneda de 20 centavos era la que más se usaba. Por lo que muchas fueron usadas de mano en mano, lo cual deterioró su estado”, indicó.

“Por tal motivo, la moneda de 20 céntimos del 2006 puede llegar a los 100 soles tranquilamente. Si es que la encuentran en un estado sin circular”, precisó.

20 céntimos del 2006.

La más rara de todas

Jean Pierre Casafranca catalogó esta moneda como el error que se convirtió en una rareza extremadamente alta. “Hay una moneda de circulación de 10 centavos del 1974 o 1976. No te puedo precisar el año porque es un error. No es oficial porque no tiene un año de acuñación, no se debió acuñar nunca esa moneda, ya que no tuvo una resolución de emisión, el BCR de este entonces cometió un error al acuñarlo”, manifestó a este medio.

“Apenas se acuñó, lo que hizo BCR al saber del error que cometió, fue restringir su circulación, pero fue muy tarde, las monedas sí salieron. Recogió las que pudo, pero algunas si quedaron en el mercado popular, estas se volvieron una rareza extremadamente alta. Hace 10 años, una de estas monedas, en un estado más o menos bien, se vendió en 200 soles, ahora, quizá su precio está en cinco veces más ese precio ”, expresó.

Moneda de 1974.

Monedas de plata

Una de las monedas más buscadas se podría decir que es la de 20 centavos del año 1879, debido a que coincide cuando comienza el conflicto de la guerra con Chile. Esta sería una de las monedas más buscadas de la actualidad por el tema histórico, su gran diseño, y por su rareza

“En un estado bajísimo, esa moneda no va a bajar de 20 soles . En estados sin circular, llegarían sin problemas a los 300 o 400 dólares ”, señaló.

Moneda de 1879

¿QUÉ HACER SI TENGO UNA DE ESTAS MONEDAS Y QUIERO VENDERLA?

El experto en numismática recomendó a todo aquuel que tenga una de estas monedas, primero, acudir a un coleccionista para que le diga con base en qué estado se encuentra su reliquia y cuánto podría costar en el mercado actual.

Casafranca hizo énfasis en que el valor de cualquier moneda es relativo y todo dependerá del precio al que estén dispuestos a pagar los compradores. “El precio es volátil”, puntualizó.

“Lo primero que hay que hacer es observar detenidamente la moneda, si es que está en un estado deplorable y tiene un desgaste total. O, de lo contrario está muy bien conservada. En este caso, o que esté medianamente conservada, lo que recomiendo es no postearlo en las redes, porque, lamentablemente, se va a comenzar a debatir, sin mucho conocimiento, sobre su valor, esto puede depreciarla o sobrevalorarla. Pero no va a ser información exacta y se va a ignorar realmente lo que puede valer”, advirtió.

“Es mejor buscar casas coleccionistas o algún tipo de página, en donde le van a dar información fehaciente y con respaldo. Así no se va a tener un mal concepto de su moneda. Hay que investigar un poco más sobre el tema para entender a qué mundo nos estamos metiendo, podemos generar mucha controversia o un mal concepto que deriva a una desinformación”, aseveró.

Hace 10 años, el mercado era completamente distinto. Muy pocos peruanos coleccionaban monedas y casi todas se podían encontrar entre los entendidos del tema . Ahora, debido al auge de la numismática en el Perú, muchas de ellas ya no se encuentran más en el mercado.

Según nos cuenta el especialista, el grupo numismático en el país ha aumentado gracias a las monedas conmemorativas que ha venido lanzando el Banco Central de Reserva en los últimos años.

“El BCR no lo había hecho jamás, pero desde que empezaron con las monedas de colección, las personas se interesaron mucho, les pareció genial tener diseños especiales, particulares. Esto llamó la atención de buscar más atrás y se dieron cuenta que el mundo de la numismática, como de la filatélica, que es el coleccionismo de billetes”, comentó.

