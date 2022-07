Perú deberá solicitar a Bélgica la captura de César Hinostroza

César Hinostroza se encuentra no habido desde el 2 de junio.

Perú deberá solicitarle a las autoridades de Bélgica la ubicación y detención del exjuez de la Corte Suprema, César Hinostroza. Esto luego que la Audiencia Nacional española rechazara emitir una Orden Europea de Detención contra él.

Como se recuerda, el pasado 5 de julio, un Grupo de localización de fugitivos de la Policía Nacional de España llegó a la dirección del exjuez César Hinostroza para cumplir la orden de detención en su contra. Sin embargo, no pudieron dar con su paradero y se pensó que había fugado a Bélgica.

Días antes, la justicia española había emitido una orden nacional para realizar la búsqueda de Hinostroza Pariachi, para luego detenerlo e ingresarlo a prisión. Así sería entregado a las autoridades peruanas, procediendo con su extradición por ser investigado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

La Audiencia Nacional española iba a levantar la suspensión que existía sobre la extradición contra el exjuez, luego que el Tribunal Supremo de España rechazara admitir a trámite uno de los recursos que interpuso la defensa legal de César Hinostroza.

Ahora, corresponde a las autoridades peruanas coordinar con el país europeo para la ubicación y detención del exmagistrado, en caso haya logrado fugar hasta ese país.

Resolución de la justicia española que ordena la detención del exjuez César Hinostroza para que sea extraditado al Perú.

CANCILLER Y MINISTRO DEL INTERIOR DECLARAN SOBRE CÉSAR HINOSTROZA

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, César Landa, informó que el país europeo le dio la información de que no se había registrado alguna salida por aeropuertos.

“El paradero va a depender de las autoridades europeas que vienen realizando la ubicación, de modo tal que estamos nosotros esperando informaciones cada hora en torno a la ubicación (…). Las acciones de la cooperación judicial española están en función de los procedimientos y las normas internas que ellos tienen, y ciertamente en el espacio europeo, que se conoce como Schengen, en tanto no haya una orden de captura inmediata, puede dar lugar a que esta persona se encuentre en el territorio o fuera”, precisó, según La República.

Por otro lado, Mariano González, ministro del Interior, señaló que esta posible fuga solo perjudica al exjuez.

“Esperemos que no suceda, que no desaparezca. La situación es que está siendo buscado por la Policía española. Él tenía que estar en el domicilio que consignó y no está, eso es gravísimo. Su situación es peor de lo que era hace algún tiempo. Creo que no solo terminará siendo perseguido por la Policía española, sino por la Policía de toda Europa”, dijo en una entrevista con Exitosa.

¿CUÁNDO SE FUGÓ CÉSAR HINOSTROZA DEL PERÚ?

Como se recuerda, el exmagistrado de la Corte Suprema se había fugado del Perú el día 7 octubre de 2018. Esto se dio luego que se difundieran los CNM-audios, donde se ponía en evidencia la red de corrupción integrada por jueces, fiscales, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y empresarios, para arreglar diversos procesos judiciales en el ámbito civil y penal. Luego se supo que el exjuez había pagado a la entonces inspectora de migraciones, Yhenifferd Bustamante Moretti.

Tras su fuga, Hinostroza fue detenido en Madrid y pasó seis meses en prisión. En abril de 2019, la Sala Penal de la Audiencia Nacional española le concedió la libertad provisional, la cual tenía una serie de requisitos para garantizar su presencia en el país europeo: fijar domicilio en España, retención de su pasaporte, no salir del territorio español y la obligación de comparecer ante el tribunal dos veces por semana.

El exjuez de la Corte Suprema había considerado las diligencias como “una persecución política” en su contra, siendo este uno de los argumentos que presentó para solicitar un pedido de asilo político. Sin embargo, se le fue negado y los jueces españoles aprobaron dos pedidos de extradición para que vuelva a territorio peruano y sea juzgado.

En Perú, el exmagistrado sería juzgado por delito de cohecho, tráfico de influencias, patrocinio ilegal, negociación incompatible con el cargo y organización criminal.

