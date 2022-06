Perú: Inversión en exploraciones mineras sumó US$ 111 millones hasta abril, pese a conflictos sociales

La cartera de proyectos de exploración minera en el Perú alcanza los 63 proyectos con una inversión total de U$ 586 millones. FUENTE: Andina.

Pese a los conflictos sociales, Perú continúa manteniendo su atractivo como uno de los mejores destinos para las inversiones mineras en la región. Así lo demuestra el comportamiento de las exploraciones mineras acumuladas hasta abril del 2022, que ascienden a US$ 111 millones, superando en 28.5% lo realizado durante similar periodo del año pasado (US$ 86 millones), según el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Entre enero y abril del presente año, se destaca que la exploración es una etapa fundamental de la actividad minera, pues sustenta la producción a través del descubrimiento de nuevos yacimientos, y permite renovar los futuros recursos y reservas minerales en el mercado. Asimismo, refuerza el potencial minero del país andino que cuenta con las mayores reservas mundiales de metales preciosos como el oro y la plata; y metales básicos de la industria moderna como el cobre, plomo y zinc.

En ese sentido, las exploraciones acumuladas del período en mención, son el resultado de una mayor inversión de la Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (US$19.4 millones) que representó el 17.6% del total. Mientras que Minera Poderosa S.A. (US$11 millones) y Jinzhao Mining Perú S.A. (US$9.7 millones) registraron el 10.0% y 8.7%, respectivamente.

A través del Boletín Estadístico Minero (BEM) que elabora la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), precisa que las inversiones en exploración ejecutadas solo en abril fueron de US$ 37 millones, lo que significa un aumento intermensual de 26.8% (US$ 29 millones). Además, refleja un incremento de 59.3% con relación a lo reportado en abril del año 2021 (US$ 23 millones), producto de las inversiones de Jinzhao Mining Perú S.A, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. y Compañía Minera Poderosa S.A.

Sumado a ello, l as inversiones mineras a nivel nacional vienen sosteniendo un incremento de 11.4% respecto al año previo, logrando superar los US$ 1,400 millones en el periodo de enero a abril del 2022 . Recordemos que solo el 1.35% del territorio nacional se encuentra destinado a las actividades de exploración y explotación.

Cabe precisar que la cartera de proyectos de exploración minera en el Perú alcanza los 63 proyectos con una inversión total de U$ 586 millones. Mientras que la cartera de construcción de mina suma 43 proyectos con una inversión total US$ 53,168 millones.

PRODUCCIÓN METÁLICA

Por otra parte, la producción metálica evidenció resultados mixtos en el acumulado del año, logrando incrementos en la obtención de concentrados de cobre (2.8%), hierro (1.2%), estaño (4.8%) y molibdeno (3.0%); pero menores volúmenes en oro (-1.6%), zinc (-14.8%), plata (-6.1%) y plomo (-3.9%), según el Minem.

EXPORTACIONES MINERAS

El valor de las exportaciones mineras (metálicas y no metálicas) fueron de US$ 3,181 millones en el mes de marzo del 2022, representando una mejora de 2.2% con relación al mismo mes de 2021, según el Minem.

Asimismo, en el primer trimestre del año, el valor acumulado de las exportaciones mineras alcanzó una suma de US$ 9,579 millones, incrementándose en 9.7% en comparación al mismo periodo de 2021.

Dentro de los metales que registraron una mayor variación en el periodo de enero a marzo de 2022 respecto al mismo período de 2021, se encuentran el cobre (+10.2%), estaño (+21.7%), oro (+13.1%), plata refinada (+26.3%), zinc (+15.1%) y molibdeno (+57.3%).

El sector minero contribuyó con el 57% del valor de las exportaciones totales del Perú; el 55.8% de esa cifra corresponde a los minerales metálicos y el 1.2% a minerales no metálicos. Por lo cual, la actividad minera lidera las exportaciones nacionales, constituyéndose en el principal contribuyente de la balanza comercial peruana.

Otro dato que destaca es que los principales productos mineros metálicos exportados fueron el cobre, oro, zinc y hierro que, en conjunto, representaron el 50.5% del valor nacional exportado y el 88.6% del valor total de las exportaciones mineras.

