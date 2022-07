Daniel Amador: “El principal objetivo es revalorizar la marca ‘U’”

Los 'cremas' arrancarán el Clausura ante Cantolao. Foto: Universitario.

El club Universitario de Deportes, tiene un plan para acercarse más al hincha, y es que acaba de crear ‘Emprende crema’ una plataforma donde invita a los emprendedores exponer su marca en la tienda virtual del club y de esa manera apoyar también al equipo merengue en el aspecto económico.

Por ello, Infobae conversó con Daniel Amador, gerente de Marketing y Comercial del club Universitario de Deportes, para que nos comente sobre las nuevas estrategias que vienen haciendo en favor del elenco crema.

¿Cómo nace “Emprende Crema”?

Emprende Crema nace como una estrategia para mejorar y dar más oferta en término de producto licenciado. ¿Qué son los productos licenciados? Básicamente, son los productos que utilizan la marca de Universitario de Deportes, por ejemplo: cuaderno, un queque que se venda en las diferentes panaderías, celulares, etc. Hasta antes de este proyecto, ingresar como empresa que va a licenciar un producto, digamos que estaba destinado para compañías grandes o medianas como máximo, empresas que tenía una capacidad de producción alta, que podían pagar un margen, una tarifa que tenía todo el conocimiento de la dinámica del mercado y que ya trabajaban con supermercados o grandes tiendas de ventas. Pero, nosotros vimos un mercado grande, de hecho, de productos que justamente no tenían la oportunidad de ingresar como licenciados por ser muy pequeños o empresa pequeña y juntándonos con ellos, revisando un poco el mercado, vimos que muchos de los emprendedores querían aportar al club, deseaban que su producto que llevaba el logo de la ‘U’, que de hecho no era un producto licenciado oficial, pudiera ser licenciado oficial para que colabore con algún porcentaje de la venta para el club. Entonces, en nuestro afán de acercarnos con el hincha, de poder ir de la mano y crecer juntos, nace “Emprende Crema”, que busca abrir el tema de licenciamiento de la marca ‘U’ quitando algunas barreras que antes tenía, justamente para poder convocar a estos empresarios que tienen un producto del club y quieren colaborar. De esta manera, estamos acercándonos al hincha dándoles oportunidades de aportar al club, la ‘U’ obtiene un ingreso comercial y sobre todo buscamos combatir la piratería.

¿Y cómo ha sido el recibimiento?

Ahora, hay más de 60 empresas que se han sumado a la convocatoria y que nos han escrito, es un proceso de selección de los productos que estamos avanzando, puesto que son 15 días de revisión y luego ya comenzamos a juntarnos con estas marcas, a ver los productos más al detalle y hacer un plan de comunicación. El beneficio para el emprendedor es primero que se convierte en un licenciado oficial del club y luego que la venta es a través de tienda crema, que es nuestro portal donde vendemos todo nuestro merchandising y es una ventana muy buena para cualquier emprendedor que este interesado en el mundo de la’U’. También lo vamos a anunciar en nuestras redes, que tiene más de 5 millones de seguidores y así poder afianzar un gran grupo de licenciatarios que puedan ampliar la oferta de productos licenciatarios para toda la hinchada de Universitario de Deportes.

¿Qué estrategias están implementando con respecto al abono para el Clausura?

Lo primero que quiero decir es que tengo que agradecer a la hinchada de la ‘U’ que nos ha venido acompañamdo de forma masiva en el Torneo Apertura, como siempre en las buenas y malas. Hasta la fecha 13, la Liga 1 lanzó una tabla de asistencia a los estadios y nosotros eramos los primeros, duplicando la asistencia del segundo. Entonces, tengo que agradecerle al hincha que nos acompaña fecha a fecha y con eso anunciar lo que hace unos días lanzamos el abono crema. Básicamente, es un sistema que te permite asegurar tu entrada para los 9 partidos que tenemos de local en el Clausura. Entonces, adquiriendo este abono te despreocupas digamos de comprar las entradas en cada partido y por ahí en un partido de alta demanda, ya tienes tu entrada asegurada. Obviamente tiene un precio modico que permite sea masivo. Norte está 85 soles los 9 partidos, en Sur 75 soles, Oriente está 175 y occidente 265. Realmente es un beneficio tener el abono.

¿Quiénes pueden obtener este beneficio?

Únicamente los socios adherentes que se han sumado al final del año pasado, ya que los socios más antiguos está cerrado el libro de socio y nosotros abrimos el socio adherente. Ellos pueden adquirir este abono, se les va a dar un código a aquellos que están al día. Por eso, invitamos a los socios que no estén al día, se pongan al día y con ello le van a brindar un código directamente desde el club para que adquieran este abono. Tambén, lo que no son socios y quieren aprovechar esta gran oferta y lo invitamos a la página web de la U (universitario.pe), a que ingresen y con 60 soles de membresía más una cuota mensual de 40 soles se hacen socios automáticamente. Con ello, le va a llegar el código de compra del torneo Clausura.

¿Qué otras estrategias de Marketing están implementando en bienestar de Universitario de Deportes?

Desde que nosotros ingresamos, el principal objetivo que tiene el área de Marketing y Comercial, aparte de obtener ingresos que eso es muy importante, es revalorizar la marca ‘U’, que en los últimos diez años a más se ha venido desvalorizando. Entonces, nuestro trabajo desde que ingresamos ha sido reposicionar la marca, que obtenga un valor en el mercado y que esto nos brinde ingresos comerciales más alto de lo que teníamos. Gracias al trabajo en equipo y esfuerzo, eso se ha ido logrando y hemos cumplido grandes objetivos. El reposicionamiento del “Socio Crema”, el lanzamiento del “Socio Adherente”, “El Tour Monumental” e infinidad de acciones y proyectos que hemos ido posicionando, nos han dado como resultado, que las marcas confien en nosotros, no solo en el fútbol masculino, sino en el fútbol femenino, menores y polideportivo, ya que hemos ingresado muchas marcas comprometidas con el club.

¿Por qué el compromiso de las marcas con Universitario de Deportes?

Porque ven que se está haciendo un trabajo estructurado y de la mano con el hincha que da valor a la marca. Hoy en día podemos decir que la marca U se ha revalorizado de una manera muy grande. Solo en sponsor entre 2021 y 2022, hemos crecido en un alrededor del 30 por ciento en ingresos directo para el club. Además, han ingresado nuevas marcas y es importante que se mencione porque es parte del buen trabajo realizado y también gracias a la buena respuesta que ha tenido la hinchada. Nosotros queremos seguir en ese camino y tenemos programado un lanzamiento de una camiseta muy especial el próximo viernes 15 de julio y el 7 de agosto en los 98 años del club, queremos posicionarlo como el mes del hincha crema y haremos actividades durante ese mes. Como el 14 de agosto que ya anunciamos una carrera llamada “Monumental” de 5k a los alrededores del Estadio Monumental y es netamente familiar, cuyo final será el centro del campo de nuestro estadio. Luego, habrá otras actividades muy interesantes. Nosotros estamos avocados a acercar al hincha con el club, porque sabemos que es la fórmula de revalorizar la marca y nos está funcionando muy bien.

Con respecto a las marcas, ¿están conversando con alguna marca para que auspicie al primer equipo?

El buen trabajo que se viene viendo y la buena respuesta del hincha, eso indiscutiblemente atrae a las marcas, puesto que ven un crecimiento en la parte digital, a las marcas que se van sumando y realmente es importante su apoyo. Obviamente, es un porcentaje de ingresos crucial para el club y ha ido creciendo como te dije en la anterior respuesta muy fuerte, no solo en el fútbol masculino, sino en el femenino como Wawasana, Vitagel, que son sponsors exclusivos del fútbol femenino y eso hasta el año pasado no existía, ya que no había sponsor exclusivo que solo se preocupará por el fútbol femenino. En menores, tenemos a ServiPiura, que es una empresa de carga, que nos va a ayudar con la construcción del Centro de Alto Rendimiento de Vidu, que va avanzando bien. Nuestro equipo de fútbol Down también tiene sponsor para que siga creciendo. Nosotros queremos que todas las marcas que ingresen al club vean en él un crecimiento. Normalmente, no hay un ingreso a mitad de temporada, ya que todos los sponsors inician al comenzar la temporada y culminan al finalizarlo, pero sí estamos buscando y conversando con un sponsor importante que se pueda sumar tanto este año y para las próximas temporadas de cara al Centenario que se nos viene en el 2024. Entonces, podría venir una buena noticia en el transcurso de la semana, pero recién estamos iniciando conversaciones.

¿Qué objetivos se ha propuesto cumplir en el área de Marketing de Universitario de Deportes?

Nosotros los objetivos más claros, como te decía en un inicio, era revalorizar la marca ‘U’, posicionar la marca de Universitario como un club que está cerca de sus hinchas. Eso, yo como hincha, no lo veía desde hace mucho tiempo. Se ha hecho un trabajo muy fuerte de relacionamiento con el hincha por medio de activaciones y brindarle un mejor servicio en el estadio. Antes, era muy complicado, ahora brindamos patio de comida y accesos referenciales para socios. Así poco a poco mejoramos todo el marco de un día en el estadio. También se ha armado un plan digital para que esto sea tangible con los hinchas, por un lado. En el aspecto comercial el objetivo era poder implementar los ingresos del área por sponsor, taquilla y algún adicional que nosotros ingresamos como fueron los socios adherentes, que ahora están alrededor de los 10 mil socios adherentes, Hemos tenido unos ingresos acumulados de casi 3 millones de soles en lo que va del año, solamente en lo que son socios adherentes. Realmente ha sido un trabajo en conjunto con el hincha que viene siendo un éxito. Nosotros queremos seguir ligados a ellos y cada vez más poder entregarle más beneficios y así seguir impulsando esta relación con el hincha.

¿Con qué otra estrategia quieren atraer al hincha de Universitario para que vaya al estadio?

Nosotros queremos mejorar lo que es la vivencia del día de partido. Hemos otorgado mejores propuestas, ahora que ya se puede vender comida en el estadio, porque antes no se podía. Tenemos marcas reconocidas como Papa John’s. Hemos tenido un problema en los estacionamientos, en los últimos partidos por un tema de palcos, pero ya se va a resolver. En realidad queremos dar unas experiencias adicionales como sorteo para las personas que compran entradas, como fue la ‘experiencia crema’, que se hizo en el clásico de la temporada pasada. Estamos tratando de mejorar la experiencia en el estadio y la idea es seguir mejorándolo con limpieza y cosas más grandes.

Finalmente, ¿qué otras novedades nos puede contar para el conocimiento del hincha de Universitario?

Nosotros desde un inicio desarrollamos un plan comercial por cada producto. Es decir; fútbol masculino, femenino, menores y polideportivos. Cada uno tiene un plan tarifario y con objetivos de empresas que son afines al rubro. Es una manera de tener un plan y poder ir a las empresas para mostrarle la dinámica que tenemos y como podemos darle valor a cada uno de ellas. Es importante nunca dejar de hacer cosas que puedan llamar la atención de las empresas y a la vez tener una búsqueda comercial en el día a día. Estamos felices por el crecimiento en esta época y el centenario será una oportunidad para hacer negociaciones de largo plazo con las marcas que es muy interesante.

SEGUIR LEYENDO: