Tigresa del Oriente molesta con Wendy Sulca por desplante en show: “Desubicada”

La Tigresa del Oriente molesta con Wendy Sulca. (Foto: Instagram)

Pese a que en algún momento la Tigresa del Oriente y Wendy Sulca trabajaron juntas para lanzar un tema que se hizo bastante popular, hoy en día, al parecer, ellas no se llevan bien, así lo dio a conocer la mismísima Judith Bustos, quien hizo esta confesión frente a las cámaras de Más Espectáculos.

Después del éxito que tuvo “Israel”, muchos imaginaban que la veterana cantante volvería a unir su voz con la joven interprete de “La tetita”, pero esto nunca sucedió y muy por lo contrario hoy en día se encuentran bastante alejadas.

En una entrevista que tuvo la Tigresa del Oriente con un reportero de Más Espectáculos, ella le confesaba que se encontraba bastante molesta con Wendy Sulca por el desplante que le hizo en un evento.

De acuerdo a las declaraciones de Judith Bustos, una organización quería contratarla para que cante en un evento por el Mes del Orgullo LQTBQ+ en México; sin embargo, ella no iba a estar sola, pues también querían los servicios de la joven cantante peruana.

Lo que nunca imaginó la Tigresa del Oriente es que Wendy Sulca iba a poner como condición para su contratación que ella no se encuentra ese día en el show, pues no deseaba verla.

“Según el promotor, ella le dijo ‘Si está la Tigresa del Oriente ahí, yo no voy, decide tú. O la Tigresa o yo’, entonces el promotor dijo: ‘Esta chiquita puede estar en Spotify, pero ya pues, nadie la conoce, la Tigresa es la Tigresa’. La señorita Wendy Sulca es desubicada, así no se llega lejos. Ojalá Dios quiera que crezca más como artista y que sea humilde ”, sentenció.

La 'Tigresa del Oriente' llama "desubicada" a Wendy Sulca | VIDEO: América TV / América Espectáculos

LA TIGRESA DEL ORIENTE HABLÓ SOBRE TITO SILVA

Tras el éxito internacional de ‘Mi bebito fiu fiu’, la Tigresa del Oriente recordó su amistad con Tito Silva y aseguró que gracias a ella el productor peruano se hizo conocido.

Judith Bustos, nombre verdadero de la cantante, contó que fue una de las primeras figuras que se animó a ayudarlo para realizar un tema que se hizo bastante popular en el Perú, estamos hablando que de nada menos: “Estamos Chihuán”.

“ Yo creo de que Tito, antes de que yo haga con él ‘Estamos Chihuán’, todavía no lo conocían. Se le prendió la ‘mechita’ y un día me llamó y (...) me dijo: ‘Tengo esto, ¿vamos a grabarlo, me aceptas? Y yo le dije: ‘Vamos pues’ ”, contó.

“(Entonces , ¿fuiste su descubridora?) Por supuesto que sí... Antes de eso, había grabado con Susy (Díaz) no sé qué grabó pero no pasó nada, seguía de incógnito”, agregó.

Asimismo, la cantante peruana no dudó en llenar de elogios al músico por el buen momento que vive. “Tito Silva es mi amigo, buenísima persona, muy amable, respetoso y con mucho talento... Felicitaciones Tito (por el éxito de ‘Mi Bebito Fiu Fiu’), tu sabes que yo te quiero y te respeto”.

SEGUIR LEYENDO: