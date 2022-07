Pedro García criticó foto en la playa de André Carrillo y él le responde con indirecta

El delantero pasa sus vacaciones con su familia en las playas de Ibiza, España.

Pedro García mantiene su frustración y descontento por no clasificar al Mundial de Qatar 2022 luego de perder en el repechaje. El comentarista deportivo ya había declarado que es un mes “maldito” en otros programas y su molestia es clara. Ahora criticó una foto que recientemente publicó André Carrillo en una playa de Ibiza, donde se encuentra de vacaciones. La ‘Culebra’ no tardó en responder con una indirecta en su cuenta de Instagram.

Luego de coronarse campeón de la primera división de la Liga Profesional Saudí, el extremo de la ‘blanquirroja’ decidió tomarse unas vacaciones con su familia en este reconocido balneario. En la última temporada jugó 29 partidos, sumando 1779 minutos en el terreno de juego y marcando seis goles. Además de aportar con dos asistencias.

Sin embargo, el cierre con la selección peruana no fue el esperado. La ‘bicolor’ terminó quedándose con el quinto puesto en las Eliminatorias Sudamericanas y debía disputar el repechaje para meterse entre las 32 selecciones clasificadas al mundial de Qatar 2022, pero Australia le quitó todo el sueño a Perú y la ‘Culebra’ no tuvo el rendimiento esperado con la selección.

“El punto no es que no vaya a la playa. Le festejo que la vaya a la playa, le festejo el gran contrato, le festejo su vida árabe, le festejo todo, pero no me la cuentes hoy día que estamos todos tristes , no me muestres la foto hoy día, no es un buen momento de nadie, para nada. Ese es el ruido que siento”, comentó el panelista de Al Ángulo en el programa de este jueves 7 de julio por Movistar Deportes.

La 'Culebra' se encuentra de vacaciones en Ibiza, España.





El momento fue tanto duro que hasta futbolistas como Luis Advíncula se despidieron por minutos de la selección peruana. Los rostros de tristeza inundaron el complejo en Doha y muchos desde entonces no se han comunicado con la prensa, como es el caso de la ‘Culebra’, que solo ha posteado fotos con su club y de sus vacaciones.

André Carrillo no compartió los comentarios de Padro García y no tardó en enviar una indirecta para el comentarista deportivo. “Ayer playa, hoy bar, salud mano” , escribió en la última foto que subió a su cuenta de instagram. La descripción está acompañado de dos emoticones: una copas brindando y un sapo. Además, también usó el hashtag “etiquétenlo” con un carita enviando un beso.

El delantero logró coronarse campeón de la Liga Profesional Saudí.

LA DURA PRETEMPORADA QUE TENDRÁ EL AL HILAL

Con el objetivo de volver a coronarse campeones de la Liga Porfesional Saudí y ganar la Champions League Asiática, el 23 de julio los jugadores del Al Hilal reanudarán sus actividades. Empezarán con las evaluaciones médicas correspondientes y sesiones nocturnas que irán en aumento de forma gradual.

Para el 28 de ese mes volarán a la nación inglesa y el día siguiente iniciarán sus ejercicios en un campo de entrenamiento de la ciudad de Birmingham. Hasta el 6 de agosto tendrán cargas físicas, típicas de esta época de la temporada, y el 7 disputarán su primer amistoso, el cual será ante el Almería, equipo que acaba de ascender a LaLiga española. Cinco días más tarde sostendrán su segundo cotejo, aunque el rival aún no está confirmado.

El 13 será el último día de entrenamiento y el fin de su permanencia en el Reino Unido y dos días después regresarán a Arabia Saudita para continuar con las prácticas programadas. Finalmente, el 25 de agosto empezará el desarrollo de la competición árabe de cara al curso 2022/2023.

André Carrillo tiene contrato con Al-Hilal hasta el 2023. | Foto: Al-Hilal

