Ricardo Gareca: periodista argentino sorprendió a compañeros de ESPN con información sobre el técnico y Boca Juniors

Tremenda 'bomba' de periodista argentino sobre el 'Tigre' y Boca Juniors. (Video: ESPN).

Tremenda sorpresa se llevaron los panelistas de ESPN, con el ‘Pollo’ Vignolo a la cabeza, al escuchar la información de Diego Monroig en enlace en vivo. Todo esto respecto al nuevo entrenador de Boca Juniors y el interés que había por Ricardo Gareca. ¿Quién terminará dirigiendo al cuadro ‘xeneize’?

“Descarto de plano totalmente a Ricardo Gareca y a Gabriel Heinze como posibles técnicos de Boca Juniors” , lanzó el reportero argentino, sin imaginar lo que esto generaría, pues el último miércoles se habló muy fuerte sobre la posibilidad de ver al ‘Tigre’ en La Bombonera. ¿Giro inesperado?

“Se entiende lo de Heinze, porque no es del gustó de Riquelme. Además no hay, desde la época de selección (argentina), una buena convivencia. Pero, ¿por qué Ricardo Gareca?”, preguntó un extrañado ‘Cholo’ Sottile en directo.

“Porque no lo tienen en carpeta y no apuntan en esa dirección. Es lo que tengo entendido. Si comenzamos a mirar posibilidades, yo no iría tan lejos y miraría el terreno doméstico mucho más cerca. No tienen el nombre definido, lo manejan en secreto”, respondió Diego Monroig.

“Estoy compartiendo la información que me dan, que no nos vayamos tan lejos que seguramente el elegido sea cercano. Tener pasado en el club es un plus, pero no una condición”, añadió el periodista ante la insistencia.

“Hoy no están en ninguna negociación (con algún técnico). No se pone plazos el Concejo. Entienden que el próximo técnico va a ser el que se encargue de la Copa Libertadores 2023. Se quieren tomar el tiempo necesario”, cerró.