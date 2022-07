Martín Liberman reveló detalle crucial en negociaciones entre Ricardo Gareca y la Federación

El periodista argentino Martín Liberman volvió a referirse a las negociaciones entre el técnico Ricardo Gareca y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para seguir al mando de la selección peruana en el proceso rumbo al Mundial del 2026.

Liberman actualizó la información en relación con el estado de las tratativas entre el DT argentino y el presidente de la FPF Agustín Lozano, y esta vez dio detalles más precisos a las posturas de ambas partes.

El ‘Colorado’ estimó que en una semana se llevaría a cabo una charla clave entre Gareca y Lozano que podría resultar la definitiva para que el ‘Tigre’ tome la decisión de seguir o dar un paso al costado.

Además, agregó que este momento los argumentos, ofrecimientos y plan de trabajo recaen en la Federación en base a la idea propuesta por el técnico argentino. Incluso, reveló que el tema económico no es un punto crítico, más bien pareciera de segundo orden.

Por último, en sintonía con la línea de su publicación en su cuenta oficial de Twitter, Liberman manifestó que el acuerdo estaría encaminado entre las partes.

“¡Atención Perú! Como dije hoy en ‘Liberman Online’, Ricardo Gareca espera la semana próxima una profunda charla con el presidente Lozano y podría estudiar firmemente la posibilidad de quedarse en el cargo. Depende más de la propuesta y los alcances que del dinero. ¡Sería optimista!”, citó Liberman en relación con las negociaciones entre el DT argentino y la Federación (FPF)

“No me atrevo a descartarlo tanto. Mira lo que te digo y te anticipo, no me atrevo a descartarlo tanto. Gareca no es el técnico de Perú, está libre y no tiene contrato, puede escuchar y negociar con el que sea. Pero, parte de las cosas que hará Gareca es escuchar a Perú. Perú (la FPF) llega la semana que viene (a Argentina) para reunirse. Un anticipo para los peruanos, Gareca va a escuchar a Perú. No es que le va a decir a Lozano ‘No voy más, ocho años suficiente’, no. Gareca va a escuchar a Perú”, dijo Liberman en el programa ‘Liberman online’.

La publicación de Martín Liberman sobre Ricardo Gareca

El periodista gaucho sigue las conversaciones entre Gareca y la FPF debido a que está relacionado de manera permanente al fútbol argentino. Hace unos días generó revuelo por unas declaraciones que finalmente fueron sacadas de contexto.

“Perú tuvo a Ricardo Gareca muchos años... hoy no es más el técnico de Perú... y tengo la información que el próximo DT será Sebastián Beccacece”, afirmó el periodista.

Sin embargo, luego en otro tuit se explicó de la siguiente manera: “Aclaró que para mí Gareca es único e insustituible. Técnicamente no es más el DT de Perú ya que su contrato está vencido. Ojalá decida quedarse, aunque lo veo difícil”.

GARECA SE FUE A ARGENTINA

Gareca viajó este jueves 7 de julio a Argentina en medio de las negociaciones con la Federación y previo a abordar el avión señaló que “Perú es mí prioridad” y luego se dirigió a los hinchas de la blanquirroja “Agradecido a la gente peruana”.

En otro ambiente del aeropuerto Jorge Chávez de Lima manifestó de forma escueta que volverá a Lima, pero no especificó su en calidad de técnico de la selección peruana: “Sí por supuesto, si dios quiere vamos a regresar por acá, tengo un montón de cosas acá en Lima. Yo tengo una excelente relación con Perú”, finalizó.

Ricardo Gareca en el Jorge Chávez viajando a Argentina. (Video: RPP)

