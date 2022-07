Todo lo que se sabe del enfrentamiento entre Dalia Durán y John Kelvin

Dalia Durán y John Kelvin en enfrentamiento por concierto benéfico. Foto: composición.

Este domingo 3 de julio, varios cantantes nacionales realizarán un concierto en beneficio de John Kelvin, pero esto no sería para apoyar económicamente a sus hijos sino para los gatos que tendría el intérprete en la cárcel.

Esto provocó la furia de su todavía esposa Dalia Durán, quien indicó que le parece una burla que se arme una fiesta días previos al cumplimiento de un año (5 de julio del 2021) de la golpiza que le dio el cantante.

Como se recuerda, el cumbiambero se encuentra recluido en el Penal de Lurigancho por haber abusado sexualmente y maltratado físicamente a la madre de sus hijos.

En el programa América Hoy, este último lunes 27 de junio, la cubana se presentó muy ofuscada al referirse al evento que se viene organizando a favor del cantante Jonathan Sarmiento. La joven indicó que ella no recibirá ni un sol de dicha reunión, pues le parece una burla hacia ella y sus cuatro pequeños.

“Aprendan a respetar el dolor de la gente, no es fácil llevar la carga de cuatro niños pequeños, no es fácil. Me duele la indiferencia de toda esa familia a mis pequeños”, señaló.

Además, la rubia sorprendió a las conductoras al contar que no le desea ningún mal a John Kelvin, tanto es así que le llegó a prestar de 3 mil a 4 mil soles para que inicie un emprendimiento en la cárcel.

“Yo no lo hice porque quiero ayudarlo, lo hice porque me dijo que iba a vender las carteras (en la cárcel)”, indicó, recalcando que Kelvin le aseguró que la ganancia iba a servir para sus hijos. Sin embargo, hasta la fecha no tiene respuesta del supuesto negocio.

Los motivos por lo que Dalia Durán cambio de versión en la denuncia de abuso sexual contra de John Kelvin

Dalia Durán se enlazó el mismo día con el programa Amor y Fuego y explicó los motivos que tuvo para cambiar su versión durante los últimos meses con respecto a la denuncia de abuso sexual en contra del padre de sus hijos.

Ella afirmó que Kelvin sí la abusó sexualmente. Por ello, Rodrigo González y Gigi Mitre le pidieron una explicación del por qué cambio de versión varias veces, a pesar de que en los resultados del médico legista arrojaron que sí hay evidencia de una agresión.

“Lo hice por pena porque pensé en mis hijos” , dijo para luego agregar: “Psicológicamente, en ese momento, no me encontraba en las mejores condiciones y creo que toda persona que pasa un proceso de este tipo, obviamente, estaría expuesta a un cambio de versión”.

Los motivos de Dalia Durán para cambiar de versión en la denuncia de abuso sexual en contra de John Kelvin. (VIDEO: Willax TV)

Confió en la familia de John Kelvin

La madre de familia creyó en la buena fe de la familia de John Kelvin, pues ellos le pidieron que cambie su versión, ya que, se le venían muchos años en prisión al cumbiambero y ellos le aseguraron que no descuidarían a sus cuatro pequeños.

“Por cambiar mi versión, perdí mi trabajo, perdí a mis auspiciadores y todo tipo de ayuda de la gente que me ayudaban... cuando yo tenía un contrato con Panamericana, la familia se me acerca a mí para pedirme por favor que ayude a John porque se le venían los 20 o 21 años de cárcel y sabían que si yo me quedaba sin trabajo no me iban a desamparar en ningún momento”, contó.

“Ahí es donde yo hago el cambio de versión porque una vez más confié en ellos por el cariño, respeto y amor que le tuve a esa familia que veo que hasta el día de hoy siguen queriendo ensuciarme. Ellos me dieron los 700 soles porque se habían comprometido”, acotó.

Los familiares de Kelvin le enviaron carta notarial a Dalia

En una nota de Magaly TV: La Firme se reveló que la familia de Jonatan Sarmiento envió una carta notarial a Dalia Durán. El documento tiene como asunto el pedido de cese de algunas acciones de Durán contra exintegrante del Grupo 5, pese a que ella fue la víctima de maltrato por parte del chalaco cuando aún vivían juntos como familia.

“Cese cualquier tipo de hostilidad, difamación, calumnia, burla, bullying cibernético y cualquier tipo de acción u omisión que pueda significar un perjuicio reputacional, emocional y moral para mi primo hermano, el Sr. Jonathan Sarmiento Llanto”, se lee en una parte.

Por otro lado, le piden que no se burle de su familiar, además de asegurar que sus declaraciones solo afectan la reputación del encarcelado. “Le solicito que detenga en el acto las burlas y cualquier tipo de acción referente a perjudicar más su reputación. Así como también el denigrar y tergiversar los hechos que de buena fe se están realizando para solventar los gastos que conlleva un proceso judicial de esta magnitud” , señala dicho documento.

Dalia Durán no se quedó callada y se comunicó con el programa de Magaly Medina y aseguró que no está afectando la reputación de Kelvin, incluso ella fue la afectada en esta situación. “¿Qué reputación? Si la reputación que tiene se la ha ganado a pulso. Acá la perjudicada soy yo, la agraviada soy yo, la madre de sus cuatro hijos soy yo. El resto me interesa muy poco”, afirmó.

Dalia Durán recibe carta notarial por parte de la familia de John Kelvin. (Video: ATV)

Dalia explota y se enfrenta en vivo al abogado de John Kelvin

En el programa América Hoy, emitido este último martes 28 de junio, el abogado de John Kelvin, Brighan Young, aseguró que la familia del artista peruano apoyó a su expareja económicamente con una fuerte suma de dinero porque no contaba con trabajo estable.

“No solamente se le alquiló el departamento, ella desconoce que la familia (de John Kelvin) le dio víveres, comida y hasta ayudó con los gastos de traslado. Le hicieron pagos también para la mudanza, que salió un poco más de 950 soles porque ella mencionaba en todo momento no tener ingresos”, expresó la defensa legal.

Sin embargo, Durán se comunicó vía teléfono para defenderse, pero perdió los papeles contra el letrado Young. Ella señaló que la familia paterna de sus hijos solo la ayudó con 700 soles porque ella se había quedado sin trabajo por cambiar su versión sobre la acusación de violación sexual.

“No hay respeto. Está tapando el sol con un dedo (...) No voy a permitir que me quiten a mis hijos, ¡jamás! ¡Jamás permitiré que me denigren como mujer y como madre, nunca más!”, expresó furiosa.

Dalia Durán perdió los papeles tras ser acusada de recibir dinero por parte de la familia de John Kelvin | VIDEO: América Hoy / América Espectáculos

Dalia señala que tienes pruebas para acabar con reputación de Kelvin

Durán dio a conocer que tiene más pruebas contra Sarmiento, como para no permitir que su caso sea llevado a una segunda instancia, en el que se pretendería bajar los años de condena, pues como se recuerda, en la actualidad debe de cumplir 21 años en la cárcel.

Asimismo, en el audio difundido por el programa Amor y Fuego, el miércoles 29 de junio, la joven madre sostiene que ni con el habeas corpus presentado por su abogado saldría de la cárcel.

“Yo tengo muchísimas cosas que tú ni nadie están enteradas y, por favor, ojalá no me hagan sacarlas, porque de verdad van a quedar mal parados y por más habeas corpus que presenten, ese hombre no va a salir de ahí”, afirmó.

Cabe mencionar que John Kelvin hace unos días le mandó una carta a su aún esposa para pedirle que apoye en el concierto que sus amistades le van a realizar. De acuerdo al cantante, si ella lo ayuda, este le dará una parte de las ganancias para que pueda abrir su salón de belleza.

Lejos de aceptar la propuesta, Durán indicó que Kelvin pretende manipularla. Ella mostró la carta que le llegó a la producción del programa y causó indignación a Rodrigo González y Gigi Mitre.

La cubana no se intimidó ante las amenazas de la prima de John Kelvin y aseguró que tiene pruebas para dejarlo sin posibilidad de una apelación a su sentencia.

