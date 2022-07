Carlos Zambrano y Luis Advíncula se meten al once titular para el Boca Juniors vs San Lorenzo

Ambos entrenan desde el jueves con Boca Juniors. Foto: Boca Juniors.

Boca Juniors deberá pasar la página y olvidarse de la Copa Libertadores para meterse de lleno en la Liga Profesional Argentina, donde deberán medirse ante San Lorenzo. Los ‘Xeneizes’ suman tres victorias y la misma cantidad en seis fechas y buscan acercarse a los primeros lugares. Hugo Ibarra asumió como técnico interino tras la salida de Sebastián Battaglia y ahora el ‘Negro’ viene practicando un once con Carlos Zambrano y Luis Advíncula de titulares.

Según lo que se pudo ver en la prácticas, el estratega argentino no contará con Carlos Izquierdoz, uno de los líderes del plantel y capitán del equipo. En su lugar estará el central de la selección peruana. Todo lo demás es muy parecido al equipo que salió ante Corinthians. Así formarían : Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo y Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Juan Ramírez y Óscar Romero; Sebastián Villa y Dario Benedetto.

Recordemos que el ‘Kaiser’ no disputa un cotejo desde la derrota 2-1 ante Unión de Santa Fe en el marco de la quinta fecha del torneo doméstico. El zaguero estuvo allí los 90 minutos, pero no pudo evitar la derrota de su equipo. Ahora volverá a hacer dupla com Marcos y buscarán cuidar su arco para obtener la ventaja en cualquier momento.

Los ‘Xeneizes’ serán visitantes para el compromiso a jugarse este sábado 9 de julio desde la 1:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Pedro Bidegain. Los que visten de azul y oro necesitan sumar puntos (puesto 11 con nueve unidades) para alcanzar a los líderes, que por el momento son Gimnasia de la Plata y Newel’s Old Boys con 14 unidades.

El zaguero fue el encargado de asistir a Dario Benedetto para el gol del empate. Foto: Libertadores.

CÓMO VIENE BOCA JUNIORS

Boca Juniors viene de una dolorosa derrota 3-0 ante Banfield por la quinta jornada de la Liga Profesional Argentina. Sin embargo, los ‘Xeneizes’ usaron al equipo suplente y guardaron a sus mejores fichas para el compromiso de vuelta ante el Corinthians de Brasil. Sin embargo, nada salió como lo planeado.

BOCA BUSCA TÉCNICO

Boca Juniors no pasa por un buen momento tras la eliminación de la Copa Libertadores y la salida de Sebastián Battaglia, quien consiguió dos títulos a pesar de su poca experiencia a nivel profesional como técnico y su corto tiempo en el equipo. Ahora están en busca de un técnico y una de las opciones que manejan es la de Ricardo Gareca. Sin embargo, algunos medios descartan el ‘Tigre’ y colocan solo a Eduardo Domínguez, Martín Palermo y Sebastián Beccacece como los candidatos para ponerse el buzo.

