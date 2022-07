Cuando Ricardo Gareca pasó de Boca Juniors a River Plate en su etapa de futbolista

El día en que Ricardo Gareca pasó de Boca Juniors a River Plate.

En las últimas horas el fútbol argentino se enteró de una noticia que ha sorprendido a la mitad del país. Se trata de la destitución de Sebastián Battaglia como entrenador de Boca Juniors. Ante esta situación y sin contrato de por medio, el nombre de Ricardo Gareca sonó como una posibilidad para reemplazarlo, viendo que aún no decide si seguir o no en Perú. Por ello, en la presente nota te contaremos cuando el ‘Tigre’ era futbolista y pasó del ‘Xeneize’ a River Plate.

Esto sucedió en 1985, cuando una serie de inconvenientes en la institución ‘azul y oro’ causaron la salida del ‘Flaco’, al igual que su amigo Óscar Ruggeri. De hecho, el mismo hombre de 64 años confesó hace algunos meses que aquella decisión de ir al archirrival no fue buena. “No lo tomo como una buena decisión. Y en el caso mío, más todavía. Yo no he tomado buenas decisiones y el éxito de muchas cosas, de nuestra carrera deportiva y también en la vida cotidiana tiene que ver con que las personas tomen buenas decisiones”, le contó al periodista Alejandro Fantino para ESPN.

A raíz de este suceso, ambos personajes fueron considerados ‘traidores’ por los hinchas de Boca, tal y como lo comentó. “La gente de Boca me put…ba cada vez que yo iba con Vélez, por ejemplo, con Independiente, me lo hacía sentir. Con el tiempo a lo mejor se apaciguan las cosas. Ahora, yo siempre fui respetuoso con el hincha de Boca. Nunca le hice gestos en la cancha cuando ellos me insultaban”, dijo.

De repente, admitió que en esa época, la entidad ‘bonaerense’ vivía uno de sus peores momentos a nivel institucional, sobre todo en el tema financiero, pero aun así logró destacar como un delantero goleador. “Lo que pasa es que yo hice muchos goles en Boca, en una época jodida, creo que en la peor época de Boca a nivel económico en su historia. Nos comimos tanto el plantel que estaba en ese momento como yo. Hice mucha cantidad de goles en poco tiempo. En dos años de continuidad en Boca hice como 66 goles. Entonces era un referente de Boca en ese momento”, señaló.

PROPUESTA DE RIVER PLATE

Sin embargo, sucedió lo que él ni Ruggeri esperaban. La llamada de parte de la gente del ‘Millonario’, algo que en un inicio no pensaban que fuera real. “Ruggeri y yo no nos queríamos ir. Entonces, Guillermo Coppola, nuestro representante, un día viene y dice que Santini quería hablar con nosotros. Nosotros nos reíamos. Pasó el tiempo. “Va en serio, Santini me llama todos los días que quiere llevarte a River. Por lo menos escúchenlo””, manifestó.

En ese momento, ocurrió la reunión con la dirigencia de Boca Juniors. “Estábamos con Martínez Sosa, presidente de Boca y le dijimos que estaba River, pero no nos queríamos ir. Estaba la selección de Bilardo, porque iba a comenzar la Eliminatoria que se jugaba de una: arrancaba en dos meses y terminaba en dos meses. Estábamos de pretemporada en Mar de Plata y Bilardo nos apretaba. Para colmo, teníamos ofrecimientos por separado. A nosotros nos querían de todas partes del mundo, pero para que se destrabe teníamos que ir juntos”, mencionó.

RESPUESTA DE LA DIRECTIVA ‘XENEIZE’

Gareca reveló que la propuesta de ‘La Banda’ era superior, pero la respuesta por parte del mandatario ‘Xeneize’ sorprendió a ambos futbolistas. “ Nosotros nos quedábamos en Boca por la mitad de lo que nos daba River. Le dijimos al presidente de Boca y nos dieron un cheque y este después se vino todo para atrás. Ahí fue que en caliente resolvimos irnos para River. Fue picante al inicio, nos decían de todo, nos ponían carteles”, cerró.

Sin duda, un momento en el que el ‘Flaco’ se arrepiente haber vivido. De hecho, su paso en River Plate no duró mucho, ya que al poco tiempo fue traspasado a América de Cali, donde precisamente consiguió el bicampeonato nacional de 1985 y 1986. Finalmente, pasó por Vélez Sarsfield hasta terminar su carrera en Independiente de Avellaneda.

