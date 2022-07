Said Peralta tras firmar su primer contrato profesional con Alianza Lima: “Me esforzaré el doble”

Hace unos días, el juvenil Said Peralta firmó su primer contrato profesional con Alianza Lima. El vínculo entre el extremo y el elenco blanquiazul es por tres años.

Cada fin de semana en las juveniles de Alianza Lima, el nombre de Said Peralta (categoría 2003) es uno de los que más resalta producto de su buen juego y goles importantes que han ayudado al triunfo. Las calles del distrito de Ate junto a las canchas de dicho barrio fueron testigos de sus primeros inicios con el balón y han visto todo ese crecimiento que hoy muestra cada vez que se enfunda la camiseta blanquiazul, donde cada fin de semana resalta con luz propia

Infobae, tras conocer la noticia de que Said Peralta firmó su primer contrato profesional con Alianza Lima, no dudo en llamarlo para conocer sus impresiones al respecto.

“Me siento muy feliz y agradecido con Dios, me esforzaré el doble para demostrar que estoy preparado para tener minutos en primera división”, fueron las primeras palabras de Said Peralta a Infobae en exclusiva.

Luego, al ser consultado sobre los nuevos retos que tiene ahora que firmó su primer contrato profesional con Alianza Lima. “Mi objetivo es ahora hacer un buen papel en reserva para que así me alternen en el primer equipo”, dijo Said Peralta a Infobae.

Finalmente, Said Peralta reveló sus próximos retos como nuevo jugador profesional de Alianza Lima: “Cuando me suban al primer equipo demostrar que estoy preparado físicamente y mentalmente”, sentenció a este medio.

INICIOS DE SAID PERALTA EN EL FÚTBOL

En la edición del 7 mayo digital de Infobae, Said Peralta nos contó sobre sus inicios en el fútbol: “Me inicié en la academia ‘Magia y Talento’ de Vitarte, con el profesor Diógenes Gómez, ahí estuve formándome y en el 2018 jugando con Deportivo Zúñiga disputé Copa Federación Plata B. En el 2019, me voy a Íntimos Cable Visión de Vitarte, donde salgo campeón en la Liga Distrital por Copa Perú. Luego me ve el profesor Oseias de Souza de Ayacucho FC y me invita a formar parte de la reserva en el 2020. Yo viajo para jugar ahí el campeonato sub-18. Ahí también jugué Torneo de Reserva. De ahí me invitaron a formar parte de Alianza Lima y mi objetivo es jugar el Torneo de Reserva, subir al primer equipo y ser campeón de la reserva” dijo el extremo en aquel momento.

Al ser consultado sobre su estilo de juego, Said Peralta dijo lo siguiente: “Yo juego de extremo derecho e izquierdo. También puedo ser volante ofensivo o media punta. Mis virtudes son: rápido con el balón, tengo buena pegada, cuento con inteligencia rápida para meter balones al espacio y habilitar al delantero. Además, sé centrar y soy habilidoso”.

