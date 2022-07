Agustín Lozano estimó una semana para saber si Ricardo Gareca sigue en la selección peruana

El técnico argentino llegó en el 2015 a la selección peruana. Foto: Conmebol.

La permanencia de Ricardo Gareca en la selección peruana es una incógnita. A una semana de que se cumpla un mes desde que Perú perdió en el repechaje y se quedó sin su participación en el Mundial de Qatar 2022, el ‘Tigre’ aún no decide si quedarse al mando de la ‘blanquirroja’ o tomar un nuevo rumbo en su carrera. Eso sí, Agustín Lozano, presidente de la FPF, estimó que el ‘Tigre’ dará una respuesta en una semana.

“No existe ningún plan b. La FPF tiene un solo objetivo: tratar de que Ricardo Gareca pueda quedarse en la selección mayor y que pueda ayudar en otros trabajos que estamos planificando a futuo. Tenemos firme convicción, abrigamos esperanza de que pueda aceptar. Vamos a esperar. Vamos teniendo paciencia para tomar las decisiones más inteligentes posibles”, comentó el mandamás desde el patio de honor del Palacio de Gobierno.

El presidente de la FPF fue reiterativo con que no existe otra opción por el momento y solo piensan en llegar a buenos términos con el ‘Tigre’. “ Estimo que en una semana, máximo. No hay ningún plan b . Tenemos puesta la mente en que Ricardo pueda continuar en la selección. Después de una semana, si las cosas no se dan, de repente nos sentaremos, pero hoy la realidad es que nuestro pensamiento está puesto en Ricardo Gareca y esperamos que así sea”.

Agustín Lozano explicó que hay una comunicación constante entre ambas partes. “Estamos haciendo todos los esfuerzos posibles, estamos tratando de llegar a ese entendimiento. Confiamos en que así sea, en los próximos días daremos a conocer. Por parte de la FPF existe gran voluntad, gran interés, y estoy plenamente convencido de que de parte de Ricardo pasa lo mismo”, resaltó.

Ahora, la próxima reunión será en Buenos Aires, Argentina . Se tiene planificado que para esta reunión estén presentes el hijo del estratega, Milton. Además, estará acompañado del abogado del entrenador, Mario Cupelli. Por otro parte, también estará presente Jean Marcel Robilliard (secretario general de la FPF) y el presidente de la FPF, Agustín Lozano.

Nolberto Solano ha trabajado con Ricardo Gareca en la selección peruana por 7 años. | Foto: GLR

LOS NÚMEROS DE GARECA CON LA BLANQUIRROJA

Ricardo Gareca fue presentando como entrenador de la selección peruana en el año 2015. Desde ese entonces ha logrado numerosos logros como clasificar al Mundial de Rusia 2018 luego de 36 años de ausencia. Una medalla de plata en la Copa América 2019 y una medalla de bronce en la Copa América 2015.

El ‘Tigre’ dirigió a la bicolor en 96 partidos con saldo positivo: 39 triunfos, 23 empates y 34 derrotas, además de llegar a obtener una cantidad de 120 goles a favor y 108 en contra. Es el entrenador que más encuentros dirigió defendiendo a la blanquirroja y que más tiempo lleva en el cargo.

Ricardo Gareca cosechó muchos éxitos con la selección peruana en siete años. | Foto: AFP

PRÓXIMO PARTIDO DE PERÚ

La Federación Peruana de Fútbol confirmó el Perú vs México se jugara´en Estados Unidos el próximo sábado 24 de septiembre. El estadio que acogerá el partido será el legendario Rose Bowl de Pasadena, en California, el cual fue sede de las finales de la Copa Mundial de la FIFA masculina de 1994 y femenina de 1999. El horario aún está por definirse.

SEGUIR LEYENDO: