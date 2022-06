Aldo Miyashiro confirma que Érika Villalobos perdonó su ampay: “Estoy agradecido por eso”

Aldo Miyashiro confesó que Érika Villalobos le dio su perdón, pero descartó una reconciliación. (Foto: Composición)

Aldo Miyashiro y Érika Villalobos atravesaron un duro momento en su matrimonio, luego que el conductor de La Banda del Chino fuera ampayado besando apasionadamente a Fiorella Retiz en el departamento de Óscar del Portal. Aunque permanecieron separados desde entonces, los rumores de una posible reconciliación surgieron cuando se vio al actor en el musical “Todos Vuelven”.

Como se sabe, la actriz nacional forma parte de esta obra, que se lleva a cabo en el Teatro Municipal. ¿Será que volvieron a estar juntos? El presentador de América TV fue consultado sobre ese tema en una reciente entrevista con un diario local, donde habló sobre cómo se encuentra emocionalmente tras las imágenes emitidas por el programa de Magaly Medina.

“Me siento mejor, sobre todo porque la gente más cercana a mí, la gente que quiero, está conmigo. En estos momentos te das cuenta quiénes son los que te quieren”, comentó en un inicio en diálogo con La República.

Posteriormente, aseguró que ha recibido el perdón de las personas a las que falló. Aunque no dijo nombres, dejó entrever que se trataría de Érika Villalobos, su aún esposa, e hijos.

“Los que me tenían que perdonar, me perdonaron y yo estoy muy, pero agradecido por eso, tratando de seguir trabajando”, agregó Miyashiro, quien también dejó en claro que no ha retomado su romance con la actriz.

NO DEJÓ DE TRABAJAR TRAS EL AMPAY

En otro momento de la entrevista, Aldo Miyashiro indicó que lo ideal hubiera sido descansar tras el escándalo de infidelidad que protagonizó en abril de este año; sin embargo, no pudo hacerlo “porque para eso hay que ser millonario” y tenía una familia que mantener.

Por otro lado, dio a conocer que no fue sencillo retomar al teatro debido a los cuestionamientos hacia su persona. Si no hubiera estado al frente de “Los locos de arriba”, donde forma parte del elenco principal, probablemente no lo hubieran visto más sobre las tablas.

“Es difícil, pero me puse la ropa y ya está. Vamos a la chamba. Estoy seguro que si no hubiéramos programado esto, seguramente no haría nada y yo no le podía fallar al equipo de gente que hay detrás de una obra de teatro, paralizar todo, por un problema personal”, expresó al mencionado medio.

NO HAY RECONCILIACIÓN

Aldo Miyashiro dejó en claro que su aún esposa no le ha dado una segunda oportunidad, tampoco han conversado sobre la posibilidad de salvar su matrimonio hasta ahora.

“No hemos hablado para nada de eso, estamos en un proceso de poder enfrentar de la mejor forma el tema con nuestros hijos. ¿Si me gustaría una reconciliación? De eso no voy a hablar, no me gustaría un titular del todo claro de lo que estoy pensando en este momento. De lo que estoy convencido es que el mejor camino para nuestros hijos es que estemos lo mejor posible”, declaró a Trome.

Pese al distanciamiento, el recordado actor de La Gran Sangre solo tuvo palabras de admiración para su expareja. “Es una actriz que admiro y respeto, que me gusta ver en escenario. Ahora, también actúa mi hija, entonces quería verla. No voy a dejar de ir a un lugar cuando actúa gente que yo quiero, no me parecía nada extraño (ir a verlas)”, añadió.

