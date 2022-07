La pelea telefónica entre la expareja de Ale Venturo y Jorge Cuba: “Es tu culpa, tú la asesoras”

Daniel León y Jorge Cuba discutieron vía llamada telefónica. (Foto: Composición)

Jorge Cuba, apodado en la farándula nacional como ‘Don Gato’, se ha enfrentado en más de una oportunidad con Daniel León, expareja de Ale Venturo. Sucede que el expolítico peruano defiende con uñas y dientes la tenencia completa que goza la rubia empresaria, actual pareja de Rodrigo Cuba, por lo que no estaría permitiendo que el joven tenga los mismos derechos.

El programa Amor y Fuego difundió una llamada telefónica entre el ex de Ale Venturo y el padre del ‘Gato’ Cuba, en donde ambos pelean por el tema legal de la niña. A continuación, un extracto de lo presentado en las imágenes promocionales de la edición de este martes 5 de julio.

Jorge Cuba: Esto va a continuar en la vía judicial…

Daniel León: Yo sé…

Jorge Cuba: Y en la demanda… como la niña tiene menos de dos años, no te van a hacer ganar hermano, quiero que tengas claro eso, eso va a ser terrible para ti.

Daniel León: Pero es por ti, brother. Eso es tu culpa. Tú la has asesorado a Alexandra. Tú eres su abogado.

Con esto se comprobaría que, tal y como mencionó Daniel León en el pasado, ‘Don Gato’ sería el encargado de asesorar personalmente a Ale Venturo sobre los temas legales de su hija de dos años. Recordemos que el joven ya había acusado a Jorge Cuba de entrometerse en sus asuntos.

“Creo que es un tema de control económico porque quiere asegurarse que de yo pague lo que ella (Ale) pida hasta que mi hija acabe el colegio; y de mal asesoramiento por parte de Jorge Cuba, ese el señor que está detrás de todo esto”, manifestó tiempo atrás.

GUERRA LEGAL CON ALE VENTURO

El programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre emitió un informe este 30 de junio donde se da a conocer que Daniel León denunció por violencia psicológica hacía su primogénita a la empresaria luego de enterarse de que su pequeña duerme en la misma cama junto a su madre y el futbolista.

“¿Qué tipo de hipocresía es? ¿Cómo es posible que Alexandra esté a favor de la tenencia compartida del Gato y me esté tratando como si yo fuese un padre que no vale ni un sol? Mi hija no puede dormir conmigo, pero duerme en la cama con su enamoradito de hace unos meses”, expresó Daniel León para el magazine de Willax TV ante de dirigirse a la comisaria.

Según cuenta la reportera, la producción de Amor y Fuego recibió una llamada para comunicarles que Diego León estaba en la comisaria de Monterrico interponiendo la denuncia a Ale Venturo por violencia familiar.

“Este miércoles (29 de junio) a las 10 de la noche recibimos una llamada alarmante y es que Daniel León, la expareja de Ale Ventura y padre de su hija, tras de denunciarla por el delito de violencia familiar”, se le escucha decir a la reportera.

(Daniel León está) denunciando un presunto hecho de violencia psicológica en agravio de la menor, ejercido por su conyugue, Alexandra Venturo. El recurrente refiere que la menor, ejercido por su progenitora en fecha 18/06/22 a las 2:00 p.m., tomo conocimiento de que su menor hija está durmiendo en la misma cama donde duerme la denunciada con su enamorado; sin embargo, la denunciada no permite que la menor duerma en la casa del recurrente (padre)”, se lee en la parte policial.

