Diego Buonanotte y su emotiva despedida entre lágrimas de la Universidad Católica antes de venir a Perú

Diego Buonanotte soltó lágrimas en su despedida de la Universidad Católica de Chile. | Captura TNT Sports Chile

Sporting Cristal hizo oficial la contratación de Diego Buonanotte de cara al Torneo Clausura y también por todo el 2023. Es el primer refuerzo de los ‘celestes’ en el presente mercado de pases y, por ahora, el más resonante, pues se trata de un jugador de mucha jerarquía. Sin embargo, en las últimas horas, el volante ofreció una emotiva conferencia de prensa, en la que derramó algunas lágrimas por su despedida de la Universidad Católica.

“Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecerles por estar acá y acompañarme hoy. Siempre es difícil decir adiós, sobre todo, después de vestir durante seis años y con mucho orgullo la camiseta de la que siempre será mi querida Universidad Católica”, fueron sus primeras palabras.

Pero conforme iba dando a conocer su discurso, el futbolista sollozaba, recordando todos los momentos que vivió con la camiseta de los ‘cruzados’. “Entregué lo mejor de mí, desde el primer día que llegué y eso se lo debo especialmente al apoyo y al cariño que recibí de parte de los cruzados y las cruzadas, a los que llevaré siempre en mi corazón”, continuó.

“Mi familia y yo los sentimos muy cerca. Me hicieron sentir como en casa siempre, en cada partido, en cada toque de balón, en cada asistencia, en cada gol y en las nueve vueltas olímpicas que pudimos dar. Siempre sentí el cariño y cercanía de cada uno de ustedes. Hicimos historia juntos y eso es algo que nunca olvidaré”, añadió.

Del mismo modo, agradeció a toda la afición del país sureño por su apoyo en toda esta etapa con el equipo de la capital, además de los dirigentes y compañeros con los que compartió vestuario. “ Toca lo más difícil: la despedida, prepararse para una nueva etapa. Quiero agradecerle a todo el pueblo chileno. Me enseñaron que no importan los colores. Cada uno de ustedes me trató siempre con mucho respeto y cariño. Por último, gracias a la enorme hinchada cruzada, a mis compañeros, directores técnicos, directiva y empleados del club por el tiempo compartido y todo lo vivido. Siempre juntos. Los quiero mucho”, concluyó.

El volante argentino leyó una carta y derramó lágrimas mientras se despedía antes de sumarse a Sporting Cristal. | Video: TNT Sports Chile

Asimismo, la cuenta de Twitter del club ‘UC’ también se mostró nostálgica con la partida del ‘Enano’. “Te queremos mucho, Diego Buonanotte”. Esta siempre va a ser tu casa” , se lee en la publicación que va acompañada por “#HastaProntoDiego18, además de emojis de corazones y caritas de tristeza.

Diego Buonanotte fue despedido por la Universidad Católica en redes sociales.

Y es que la estadía del argentino en el conjunto chileno ha sido más que exitosa. Llegó en el 2016 procedente de un corto paso por el fútbol de Grecia (AEK Atenas), en donde hizo 11 goles en 32 encuentros.

De una forma rápida se adaptó a su nuevo equipo y se convirtió en un referente, dada su importancia dentro y fuera del campo. Ese talento llevó a que los ‘cruzados’ consigan varios títulos de su país: 5 campeonatos chilenos (2016, 2018, 2019, 2020 y 2021) y 4 Supercopas de Chile (2016, 2019, 2020 y 2021), siendo uno de los más ganadores de la nación ‘mapocha’.

Ahora, el nombre de Diego Buonanotte sonó varias veces para venir al Perú, aunque no se concretaba. En el 2020, cuando Mario Salas dirigió a Alianza Lima pidió al argentino, aunque no prosperó. Lo mismo sucedió el 2021. Pero finalmente y a modo de ‘bombazo’, Sporting Cristal se hace con el fichaje de un futbolista que, si bien tiene una edad avanzada (34 años), su calidad está fuera de discusión. Se verá cómo se desarrolla en el transcurso del año.

SEGUIR LEYENDO