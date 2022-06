Fray Vásquez Castillo se comunicó 28 veces con el exministro de Transportes Juan Silva

El sobrino de Pedro Castillo era el encargado de captar a personas afines al Gobierno para que ocupen puestos estratégicos en el MTC. | Foto: Composición

La situación legal de Fray Vásquez, sobrino del presidente de la República Pedro Castillo, se podría complicar cada vez más. Esto porque habría sostenido cientos de llamadas con ministros y congresistas entre julio y noviembre de 2021, con lo cual confirmaría la tesis del Ministerio Público que él era uno de los operadores de la presunta red criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según el dominical Panorama, Vásquez tuvo 28 comunicaciones con el hoy prófugo exministro Juan Silva. Con él tendría conversaciones de hasta ocho minutos de duración. El historial señala que el sobrino del presidente Castillo era el que se contactaba con Silva al inicio. Sin embargo, los roles de invirtieron entre ambos personajes que habrían hablado entre octubre y noviembre, fechas previas a la licitación del Puente Tarata que es materia de investigación de la fiscalía.

De otro lado, Vásquez también se comunicó con siete ministros pocos días antes de sus nombramientos. Con Dina Boluarte tuvo cuatro contactos telefónicos entre el 24 y 29 de julio antes de su juramentación como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. También llamó una vez a Pedro Francke (entonces titular de Economía), Ciro Gálvez (exministro de Cultura), Guido Bellido (ex primer ministro) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior).

No es la primera vez que hay un nexo entre Fray Vásquez y Juan Silva. El pasado 18 de abril, el dominical Panorama también informó del testimonio de un colaborador eficaz que señaló a los dos personajes que coordinaban contrataciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Las reuniones claves sobre asuntos del MTC se llevaban todas a cabo en la vivienda del exministro. En este lugar se manejaban los nombramientos y negociaciones para manejar las contrataciones y licitaciones importantes.

“Las reuniones con el ministro del MTC, Juan Silva Villegas, se realizaban en su casa ubicada en Lince, calle León Velarde, ubicada en una esquina. Casa de tres pisos de color crema o verde y tiene una reja afuera”, contó el colaborador eficaz.

Según todos los testimonios, los propósitos de Silva serían tres: manejar las licitaciones, entregar obras en favor de determinados empresarios y tener control de las contrataciones.

CONGRESISTAS

Fray Vásquez tenía a disposición hablar, aparte de ministros, con congresistas de la República. Así se puede mencionar a representantes de Perú Libre: Francis Paredes, Américo Gonza, Luis Kamiche y Kelly Portalatino. La única legisladora de otro partido que aparece en el registro es Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú.

APARICIÓN

La última vez que el sobrino del presidente Castillo habló de manera pública fue el pasado 11 de abril durante la audiencia en la que el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de Lima evalúo el pedido de 36 meses de prisión preventiva en su contra.

Alrededor de las 11:15 de la mañana de ese día, Vásquez Castillo se conectó a la audiencia virtual desde el lugar donde se encuentra escondido. Indicó que se está “a buen recaudo” y consideró que las acusaciones en su contra son para perjudicar al gobierno de su tío, Pedro Castillo.

“AI igual que mi primo Gian Marco Castillo, somos parte de una persecución política y mediática. Me he puesto a buen recaudo, señor magistrado, porque las intenciones de la señora fiscal (Karla Zecenarro) en este tema es querer lastimar no a mí, sino al gobierno de turno”, manifestó.

Además, dijo conocer al empresario Zamir Villaverde desde que lo contactó para el alquiler de vehículos.

También negó conocer a algún funcionario del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones o algún empresario. “Alquilar un vehículo no es delito. Tener negocios con personas no es novedad para que eso se tome como argumento para querer condenarme o retirarme la libertad por 36 meses injustamente”, argumentó.

Además, aseguró que ni él ni su primo Gian Marco Castillo han tenido reuniones en el interior de Palacio de Gobierno con la lobbista Karelim López y aspirante a colaboradora eficaz.

“Mi persona ha ido en varias ocasiones a Palacio de Gobierno y eso no lo puedo negar porque lo he dicho en la comisión del Congreso y en declaraciones que ya he dado. Mi persona ha ido solamente por motivos estrictamente familiares. No hay otro ambiente donde yo me haya reunido con esa señora (Karelim Lopez)”, dijo.

También negó haber recibido algún tipo de dádiva, regalo o viaje a cambio de buscar favorecer a empresas con licitaciones de obras estatales.

“Se dice que mi persona obtenía obsequios, regalos, viajes. Mi persona nunca ha salido del país, jamás hemos recibido nada, al igual que mi primo Gian Marco”, indicó.

Del mismo modo, negó haber llevado empresario al pasaje Sarratea para que se reúnan con el presidente de la República, Pedro Castillo.