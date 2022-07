Horacio Zimmermann cuestionó salida de Edgar Benítez de Alianza Lima: “Están dejando ir a un mundialista”

Horacio Zimmermann en desacuerdo con la salida de Edgar Benítez de Alianza Lima.

El Torneo Apertura terminó con la proclamación de Melgar de Arequipa como ganador absoluto. Por ello y con la mira en el Clausura, los equipos se alistan aprovechando el mercado de fichajes. Entre refuerzos y salidas, varios han llevado a cabo movimientos para que la segunda parte del año sea mejor. En ese sentido, Alianza Lima no renovó contrato a Edgar Benítez, un hecho del que el periodista Horacio Zimmermann está en desacuerdo por la jerarquía y experiencia.

Este tema se debatió en el programa ‘Después de Todo’ de Movistar Deportes, en donde Diego Rebagliati consideró que la decisión de la dirigencia ‘aliancista’ fue correcta, ya que no es un jugador titular. “A mí no me parece indispensable y creo que va de la mano con hacer más joven al equipo. Terminaba contrato, no es que le han rescindido”, dijo.

En eso, apareció el mencionado comunicador para plantear una pregunta y comparar la baja del ‘guaraní’ con la ausencia de jugadores experimentados en el plantel ‘victoriano’ que vivió su peor momento el 2020.

“¿Qué le pasó a Alianza Lima el 2020, ese año fatídico? Salas decidió que se fueran los uruguayos: Aguiar, Balboa y Rodríguez. Eso fomentó de una u otra forma que el plantel se debilite de lo que significaba la experiencia, tener líderes en el vestuario, gente grande que pelee por esto”, fueron sus primeras palabras.

De pronto, señaló que el liderazgo de Benítez y los pergaminos con los que llegó son avalados por el resto de sus compañeros. “Dejar ir al ‘Pájaro’ Benítez a mitad de año cuando no has logrado un objetivo, no le veo mucho sentido. Estás dejando ir a un líder del equipo. Estás dejando ir a un mundialista de tu equipo en medio del campeonato , sabiendo que esto antes no te trajo ningún tipo de beneficio y también que la relación con la mayoría es muy buena”, aseguró.

CONEXIÓN CON EL VESTUARIO

Y para complementar este comentario, dio como ejemplo el ‘en vivo’ en una red social que llevó a cabo el paraguayo junto a Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y Pablo Míguez. “El otro día se conectó Benítez, Barcos, Míguez y Lavandeira en un live de Instagram. Ahí es donde me doy cuenta de que Benítez es un líder entre los otros que tiene Alianza y dejarlo ir me parece raro porque no ha habido buenas experiencias en ese sentido”, expresó.

Edgar Benítez congenió muy bien con Hernán Barcos y Pablo Lavandeira. | Foto: Alianza Lima

Por su parte, Michael Succar, otro de los panelistas del espacio televisivo, se colocó en el lado de la dirigencia ‘íntima’ y mencionó que la llegada del lateral derecho (Gino Peruzzi) podría ser uno de los motivos por los cuales Edgar no renovó contrato.

“Para traer un lateral de jerarquía, tenía que reducir mi presupuesto. No desconozco la importancia de Benítez, pero eligen reducirlo con un futbolista que no es titular indiscutido”, comentó.

Zimmermann intervino nuevamente y consideró que no es la mejor opción de que un caudillo se fuera de Matute. “No es buenos que los líderes de un equipo se vayan. Puede pasar que haya algún tipo de división. No sé”, habló.

Ante este panorama, Succar finalizó con una contundente frase: “Si un equipo como Alianza no puede soportar la salida de uno de sus líderes a cambio de que llegue el lateral pedido, quiere decir que algo no está bien en el equipo”.

El periodista apeló a la jerarquía del paraguayo para justificar su permanencia. Los otros panelistas mostraron otros puntos. | Video: Movistar Deportes

EDGAR BENÍTEZ EN ALIANZA LIMA

El mediocampista paraguayo llegó a mediados del 2021 a tienda ‘blanquiazul’ y formó parte del equipo que se hizo con el título nacional ese año. En total jugó en 20 partidos en los que anotó 1 gol y brindó 1 asistencia. Para la actual campaña disputó 19 encuentros y convirtió 2 dianas, además de dar 2 pases de gol entre Liga 1 y Copa Libertadores.

