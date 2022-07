Claudio Pizarro habló del fútbol de menores en Perú: “Si tienen la oportunidad, deben salir del Perú para competir”

Claudio Pizarro aconsejó a los futbolistas jóvenes del Perú. | Foto: Getty Images

Claudio Pizarro es uno de los emblemas del fútbol peruano más representativos a nivel internacional. Sus logros en la Budesliga alemana hablan por sí solos y, por tal motivo, es más que una voz autorizada para referirse a lo que ocurre en el balompié nacional. En ese sentido, el exfutbolista aprovechó el evento del Daytona Soccer Fest para dar unas declaraciones acerca de lo que deben hacer los jóvenes jugadores en las grandes ligas europeas.

“ Salir del Perú lo más pronto posible. Lamentablemente el fútbol peruano no está pasando por un buen momento y eso se nota en los campeonatos internacionales. Eso se ve cuando los equipos salen a jugar la Copa Libertadores y es muy complicado. No competimos. No llegamos al nivel de competencia que se necesita”, dijo en entrevista al periodista Alonso Contreras.

“Es importante que si los chicos tienen la oportunidad, (deben) salir tempranamente de Perú para que puedan competir de la mejor manera y darse cuenta de lo difícil que es, porque no es fácil”, aseguró.

Del mismo modo, aseguró que el trabajo en las divisiones menores es fundamental para que el jugador nacional se pueda desarrollar, tomando en cuenta que cuenta con condiciones técnicas para la práctica de este deporte, pero carece de suficiente preparación, incluida mental, para la alta competencia.

“Seguir trabajando en menores. Es muy importante que empiecen a salir jugadores. Nosotros (los peruanos) tenemos las cualidades, pero lamentablemente muchos jugadores se pierden en el camino. Son importantes esas bases desde pequeño, para seguir avanzando y creciendo como jugador”, señaló.

Es un duro momento que viene atravesando el fútbol de menores en el país incaico. Los clubes que clasifican a los torneos internacionales como Copas Libertadores o Copas Sudamericanas apenas suman algún punto y no pasan la fase de grupos. Sin ir muy lejos, Sporting Cristal y Alianza Lima quedaron últimos en sus respectivos grupos de la actual edición, lo cual se ha vuelto una constante temporada tras temporada. Por ahí figura alguna excepción (Melgar) que demuestra el trabajo serio que se debe hacer para alcanzar los objetivos.

Los jugadores de River Plate festejando uno de los goles en el catastrófico 8-1 sobre Alianza Lima que demuestra la gran diferencia a nivel internacional.

Este panorama resalta aún más la labor de Ricardo Gareca en la selección peruana, a la cual convirtió en una isla que se aparta de todo el embrollo que sucede en la Liga 1 y demás torneos locales. De hecho, una de las sugerencias del ‘Tigre’ para continuar habría sido la reestructuración y existencia de un proyecto serio en la FPF que marque las pautas de un mejor rumbo.

EQUIPO PERUANO EN PRÓXIMAS ELIMINATORIAS

Por otro lado, el actual embajador del Bayern Múnich se refirió a la importancia de tener un nivel sostenido en las Eliminatorias Sudamericanas para no padecer y llegar a las últimas fechas con la soga en el cuello. “Siempre hay equipo. Lo importante es mantener un buen nivel durante todas las Eliminatorias. Es algo muy complicado mantener esa consistencia. Eso cuesta y es lo que marca una diferencia al final, si clasificas o no al Mundial”, agregó.

PARTIDO DE LEYENDAS

Finalmente, Pizarro tuvo palabras acerca del amistoso de leyendas que disputó en Estados Unidos. Y es que un combinado de Europa se midió a otro de América, en el que el peruano formó parte junto a Javier Zanetti, Javier Mascherano, Juan Sebastián Verón, entre otros más.

“Fue algo muy divertido y muy agradable. Hicimos esto para ayudar a un amigo. Creo que la mayoría de las leyendas que se juntaron pudimos compartir un campo. No he podido jugar con ellos anteriormente, pero es un placer jugar con el ‘Diablo’ Etcheverry y con la mayoría de los jugadores: Kluivert, etc. Poder compartir con ellos ha sido algo especial y para la gente que ha venido también muy bonito”, cerró.

El 'Bombardero de los Andes' también habló de la selección peruana y del amistoso de leyendas. | Video: Alonso Inca

SEGUIR LEYENDO