Conductores informales en el Callao bajan llantas a vehículos que no atacan paro de transportistas

El paro de transportistas también se siente en el Callao y esta mañana algunos conductores denunciaron que choferes de unidades informales los están amedrentando por salir a trabajar de manera normal y brindar sus servicios en el Primer Puerto. Estos actos vandálicos se han registrado en la avenida Gambeta y otros puntos de esta ciudad.

Según comentaron los conductores a radio Exitosa, un grupo de sujetos que pertenecerían al transporte informal les han bajado las llantas de sus vehículos para que no puedan transportar a la ciudadanía. Además, los han amenazado con romper las lunas de sus carros si es no acatan el paro de transportistas.

También se conoció a través del enlace telefónico que en las principales avenidas se están quemando llantas y colocando piedras para bloquear las carreteras.

“Quieren agredir a a cualquiera que trabaja y no permita que trabajemos. La policía nos está apoyando”, declaró una mujer, quien además refirió que los transportistas informales han tomado dicha ruta y no permiten el tránsito de las personas.

Paro de transportistas sería pacífico en Lima y Callao

El presidente de la Cámara de Transporte Urbano, Ricardo Pareja, destacó que su gremio acata un paro pacífico en distintos puntos de Lima y Callao, por lo que deslindó de responsabilidades ante eventuales desmanes ocasionados por “infiltrados”.

El dirigente manifestó a radio Exitosa, que los transportistas de su sector acordaron acatar el paro de forma ordenada y tranquila, pese a los incumplimientos del gobierno.

“Desde el primer momento, hemos dicho a todos los transportistas en las asambleas que el paro es 100% pacífico. Si es que ponen un infiltrado para malograr la imagen de un paro pacífico, escaparía de nuestras manos ”, indicó al medio de comunicación.

“Lo que menos quisiéramos es perjudicar y enfrentarnos contra el público, (pero) no hay otra manera de poder seguir adelante si no hay un aumento de pasajes y si el gobierno no interviene”, agregó.

Paro de transportistas en Perú es acatado parcialmente

PNP resguarda Lima

El jefe de la Región Policial de Lima, general Manuel Lozada, informó a la ciudadanía que más de 20 mil efectivos policiales han sido desplazados en los principales puntos de Lima a fin de garantizar el normal desarrollo del paro de transportistas urbanos.

“Tenemos efectivos policiales en los puntos críticos, así como en la Panamericana Norte, Panamericana Sur y el acceso al centro de la ciudad (de Lima)”, explicó.

Bloqueo de carreteras

En algunos puntos de la ciudad de Lima, se pudo conocer que algunos transportistas están realizando la quema de llantas y colocando piedras en las principales avenidas, a fin de que no haya unidades de servicio para trasladar a la población.

El primero de ellos, se reportó en el distrito de Puente Piedra en el ovalo de Zapallal, la policía tuvo que intervenir para devolver la calma en esta zona tan transitada de Lima Norte. Un bus de transporte público fue atacado con piedras y palos, por lo que los pasajeros tuvieron que ser bajados de la unidad.

Otro punto fue la avenida San Felipe en Comas, exactamente con el cruce con Universitaria. Este lugar es muy conocido, ya que desde ahí salen colectivos, combis y cúster para diversas zonas de Lima.

Ciudadanos denuncian que pasajes incrementaron hasta el 100% tras el paro de transportistas urbano.

