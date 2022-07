Fiscal de la Nación anuncia que se le dará más celeridad a la investigación contra el presidente Castillo

La flamante fiscal nacional de Perú, Patricia Benavides, anunció el viernes la creación de un equipo especial contra la "corrupción del poder", que llevará adelante las investigaciones contra autoridades.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, señaló que tras revisar la carpeta de la investigación contra el presidente de la República, Pedro Castillo, dispondrá de mayor celeridad. Como se recuerda, el pasado 29 de mayo, su predecesor Pablo Sánchez dispuso iniciar la pesquisa contra el mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión en el marco del caso Puente Tarata-Provías Descentralizado.

“Es una investigación ya abierta. Como fiscales, somos persecutores del delito. Primero, vamos a conocer la carpeta, en qué estado está, y una vez que lo sepamos, vamos a dar la línea correspondiente para darle más impulso y celeridad. Porque eso es lo que yo dije en mi discurso, yo quiero investigaciones céleres”, dijo la nueva titular del Ministerio Público en una entrevista para el diario El Comercio.

De otro lado, Benavides defendió la labor de la fiscalía en el asunto de la fuga del exministro de Transportes, Juan Silva, para quien se le dispuso una orden de arresto preliminar por el caso Puente Tarata-Provías Descentralizado el pasado 4 de junio.

“La fiscalía cumplió con el deber de solicitar la captura y la videovigilancia de Silva. La policía ha señalado que están cumpliendo con su deber. En todo caso, esas cosas, esos documentos que ellos [la policía] han mandado están en la carpeta fiscal y ahí los analizaremos”, mencionó.

En esa línea, la fiscal de la Nación no descartó abrir una pesquisa para esclarecer la circunstancias y quiénes habrían estado involucrados en la huida del ex colaborador del presidente Castillo. “Cuando comience a estudiar la carpeta, a determinar qué es lo que hay ahí, se decidirá. Se tiene que merituar todo. No puedo adelantar un sí o un no, porque primero uno tiene que analizar la carpeta”, añadió.