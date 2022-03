Zoraida Ávalos: “Me ha tocado ejercer el cargo en los tiempos más difíciles”

Zoraida Ávalos concluyó su mandato de tres años en el Ministerio Público. | Foto: EFE/Eduardo Cavero

Zoraida Ávalos concluyó su mandato como fiscal de la Nación este 29 de marzo y realizó una pequeña memoria de su gestión en redes sociales. Ávalos Rivera señaló que le tocó asumir el cargo en uno de los momentos más difíciles para país , debido a la pandemia de la COVID-19 y las constantes acusaciones contra su despacho.

Estuvo al mando del Ministerio Público durante tres años y destacó la cantidad de denuncias constitucionales efectuadas a funcionarios del Estado. Durante los últimos meses, se le acusó de incluso integrar ‘Los Cuellos Blancos’ y tuvo algunos enfrentamientos con el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Me ha tocado ejercer el digno cargo de fiscal de la Nación en los tiempos más difíciles de la historia republicana reciente, y de ello da cuenta que, en estos tres años, mi despacho ha formulado más de 40 denuncias constitucionales contra altos funcionarios desde presidentes de la República, ministros de Estado, congresistas de la República, jueces y fiscales supremos, entre otros”, señaló desde la cuenta de Twitter del Ministerio Público.

Ávalos también resaltó que la mayor parte de su gestión se dio durante la pandemia del COVID-19, tres cambios de mandatarios y un cierre del Congreso.

“Durante los tres años de gestión, dos transcurrieron en plena pandemia; y todo el período en tiempos de convulsión y crisis política. Un dato que nos permite graficar lo crítico de los tiempos que nos tocó afrontar es el hecho de que en tan breve lapso el país haya tenido cuatro presidentes de la República y tres Congresos de la República distintos”, dijo.

Marchas de noviembre, luego de la vacancia de Martín Vizcarra y asunción de Manuel Merino. | Foto: REUTERS/Sebastian Castañeda

Además, aseguró que no utilizó el cargo de fiscal de la Nación para orientar alguna investigación en función de personas y su vínculo con algún sector determinado.

“Una evidencia clara que sustenta esta afirmación es el hecho que los investigados y denunciados pertenecen a distintos sectores políticos y a distintas instituciones, lo cual es, además, una prueba palpable de que se ejerció el cargo con total autonomía e independencia, sin ningún sesgo”, agregó.

La exfiscal de la Nación también recordó que hubo “ataques” en su contra con el objetivo de, según dijo, poner en cuestión la credibilidad y afectar la autonomía e independencia del Ministerio Público.

“Si la personalización de los ataques pone a buen recaudo la institucionalidad y su autonomía, y no hemos retrocedido un milímetro en su defensa, ese será el costo que hay que pagar. Nuestro principal deber ha sido y será defender la autonomía e independencia de la institución frente a toda pretendida injerencia”, expresó.

Concluyó su mensaje diciendo tener “la suficiente autoridad” y recalcó que nunca pretendió influenciar en instancias inferiores para perjudicar o favorecer a alguien.

“Mis afirmaciones tienen plena coherencia con mis acciones”, dijo.

SIGUIENTE FISCAL DE LA NACIÓN

En declaraciones pasadas, Zoraida Ávalos declaró que terminaría su mandato de tres años a pesar de cualquier acusación que saliera en su contra. Además, señaló que Pablo Sánchez sería quien tomaría su lugar.

“Yo fui nombrada por un periodo de 3 años. El 29 de marzo juramenté y el 29 de marzo acaba mi periodo y conforme a ley al que le corresponde asumir es al que me sigue en antigüedad, que es el doctor Pablo Sánchez, pero él indicó que por ahora no porque tiene un equipo, pero yo le he dado un tiempo hasta este viernes para que lo piense bien, pero yo no tengo ningún afán de permanecer un día más en el cargo”, señaló en ese entonces.

SE DEFENDIÓ DE ACUSACIONES

Ávalos rechazó las acusaciones en su contra hechas por el procurador anticorrupción, quien indicó que tiene pruebas y testimonios que confirmarían vínculos con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

“Lamento la poca seriedad de este funcionario, que con sus declaraciones lo único que pretende, de alguna manera, es desvirtuar y generar desconfianza de la ciudadanía hacia la institución que yo represento”, dijo en una entrevista con RPP.

“Cómo puede decir que yo soy miembro de la organización criminal Los Cuellos Blancos cuando es de público conocimiento que yo he denunciado a jefes supremos, fiscales supremos, miembros del CNM, gente que ahora está destituida e inhabilitada y estamos a punto de lograr la extradición de exmagistrado César Hinostroza. Cómo es posible que yo sea parte de esta red cuando he denunciado a todas estas personas. ¿Cuál es la finalidad? Traerse abajo la investigación de los Cuellos Blancos y muchas de las investigaciones que tenemos y es de conocimiento público”, recalcó.

