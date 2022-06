Defensoría del Pueblo acudiría a instancias internacionales tras archivo de denuncia contra Manuel Merino

Defensoría del Pueblo acudiría a instancia internacionales tras archivo de denuncia contra Manuel Merino

Luego de que el Congreso decidiera archivar la denuncia constitucional contra Manuel Merino por las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado, el adjunto por los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, informó que se evaluarán las medidas para acudir a instancias internacionales. Sin embargo, no se trataría de la única medida a tener en cuenta en la búsqueda de justicia por ambos fallecimientos.

“Se evaluará con las respectivas familias los siguientes pasos e indica que pueda ser uno de ellos (acudir a instancias internacionales). Lo otro es que el Estado continúe reparando los daños, las lesiones que han sufrido las víctimas de estas movilizaciones”, señaló Castillo a la prensa. Además, recalcó que se debe velar por el respeto de los derechos de todos los ciudadanos.

“Existe una obligación del Estado de investigar exhaustivamente toda violación a derechos humanos”, indicó para luego recalcar que, respecto a la decisión tomada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso " “con la votación producida, hasta el momento el tema está cerrado” en dicha institución.

“Todas las responsabilidades tendrán que ser analizadas y establecidas por el Ministerio Público que investiga y por el Poder Judicial que juzga. Lo que se busca siempre, en el ámbito de los derechos, es que toda vulneración sea exhaustivamente investigada y que se sancione a todos los responsables porque cuando se deja un margen para la impunidad estos hechos vuelven a repetirse”, agregó Castillo.

Fotografía de archivo de una joven (d) mientras lleva un cartel con los dibujos de los rostros de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, fallecidos en las movilizaciones de protesta ante la crisis política del año pasado en Perú, durante una movilización de organizaciones sociales y familiares que reclaman justicia en el caso en Lima (Perú). EFE/ Paolo Aguilar

Sobre el informe del congresista Alejandro Cavero señaló que “lo que consideramos es que ha debido profundizarse en el conocimiento de los hechos que eran materia de investigación. Y lo que correspondía, como una obligación internacional del Perú, era permitir que se desarrolle la más amplia investigación posible. Insistimos en que era necesario tener presente qué obligaciones tiene el Perú, en el ámbito nacional e internacional, con relación a los derechos humanos”, puntualizó.

EL INFORME CAVERO

El parlamentario de Avanza País, Alejandro Cavero, presentó un informe final a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en el que libraba de culpa al excongresista Manuel Merino, quien estuvo a cargo de la presidencia durante las manifestaciones sociales en noviembre del 2020. En aquella oportunidad dos jóvenes fallecieron.

Los congresistas que votaron para que se archive la denuncia constitucional contra Manuel Merino fueron Alejandro Cavero (Avanza País), Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), Hernando Guerra García (Fuerza Popular), Alejandro Muñante (Renovación Popular), Wilson Soto (Acción Popular), Martha Moyano (Fuerza Popular), además del voto dirimente de Rosío Torres (Alianza para el Progreso).

“Nosotros determinamos en la Subcomisión si las denuncia - en función de las pruebas - tienen o no un móvil político. En la denuncia de la Fiscalía de la Nación no se encontró prueba fehaciente de la participación de la PNP en las dos muertes y menos la cadena de mando que provenga de Merino, expresidente de la República. Pero eso no quiere decir que no se siga investigando”, dijo Cavero en una reciente entrevista.

Alejandro Cavero culpó al Partido Morado de politizar las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado.

Al ser consultado si consideraba que solo se pretende investigar a políticos de una marcada tendencia, respondió con un rotundo “Por supuesto”. “Para la izquierda, unos muertos valen más que otros. Acá lo que se buscó es politizar un caso y alejar la investigación de lograr encontrar quiénes han sido las personas que dispararon contra estos jóvenes y quiénes son los responsables. Eso lo debería estar investigando el Ministerio Público”, indicó.

Según Alejandro Cavero el Partido Morado utilizó políticamente la muerte de Bryan Pintado e Inti Sotelo “para su conveniencia”. “No fueron ni héroes ni villanos, sino víctimas de las circunstancias de violencia”, dijo el congresista sobre los jóvenes fallecidos. Sobre la insistencia en las críticas en su contra, el parlamentario indicó que están motivadas por una consigna política pese a las pruebas que existen.

