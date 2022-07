Diego Rebagliati analizó posible fichaje de Alianza Lima: “Lo de Gino Peruzzi me parece espectacular”

El lateral derecho está a nada de convertirse en jugador de Alianza Lima.

Gino Peruzzi está a solo una firma de ser nuevo jugador de Alianza Lima. El futbolista argentino se desvinculó de San Lorenzo de Almagro y ya existe un acuerdo de palabra como el cuadro ‘blanquiazules, solo faltan unos detalles para cerrar su contratación. Diego Rabagliati se refirió al fichaje del lateral derecho y ve con buenos ojos su llegada a la Liga 1 2022.

“A mí lo de Peruzzi me parece espectacular, como premisa . En el fútbol argentino hoy en día hay oportunidades... Peruzzi está en conflicto con San Lorenzo, por eso no está jugando, hay una deuda grande. Es un jugador vigente y con un nombre;. Ha jugado en Italia, ha jugado en Boca Juniors. Es un puesto en el que normalmente los equipos peruanos no se refuerzan y con un buen lateral haces diferencia. Es un lateral ofensivo, comprobado”, comentó sobre el jugador de 30 años.

Además, también habló de cómo deben moverse en el mercado los equipos peruanos y a qué clubes de ciertos países deben imitar. “Yo creo que hay grandes oportunidades en el mercado argentino que se tienen que tomar, sabiendo cómo venderles la posibilidad de venir al fútbol peruano. Apuestas son todos los que vienen a jugar a Perú, porque no somos ni cercanamente de las ligas más atractivas. Debemos compararnos a la liga chilena, ecuatoriana, paraguaya, para contratar. Alianza Lima tiene la posibilidad económica para contratar como ellos”.

Gino Peruzzi tiene pasado con la selección de Argentina con un total de cinco compromisos. El lateral derecho fue llamado para disputar dos amistosos internacionales frente Brasil (una victoria y una derrota), dos partidos de Eliminatorias Brasil 2014 (dos empates) y Eliminatorias Rusia 2018 (victoria sobre Colombia de visita). Salvo el último cotejo ante los ‘cefeteros’, el futbolista jugó los 90 minutos en los demás compromisos.

El comentarista deportivo apobró la llegada del lateral derecho, quien ya culminó contrato con San Lonrezo de Argentina.

TRAYECTORIA DE GINO PERUZZI EN CLUBES

Su carrera se inició en el Vélez Sarsfield de Argentina en el 2011 y, tras dos buenas temporadas en la primera división de su país, fue visto por equipos europeos. Estuvo muy cerca de fichar por el Sunderland de la Premier League en la temporada 2013-14, pero en los exámenes médicos se le notó una distensión ligamentaria en el tobillo izquierdo y esto evitó su contratación con el equipo de la Premier League.

Tras esa mala noticia, Catania de Italia se fijó en él y alí estuvo dos temporada, donde jugó 35 compromisos. Su regreso al fútbol sudamericano no demoró y fue contratado por Boca Juniors para jugar cinco temporadas. En medio tuvo un préstamo a Nacional de Uruguay y luego pasó a San Lorenzo de Almagro, equipo con el que se desvinculó recientemente.

Telam, Ciudad de Buenos Aires, 27 de julio de 2021: Gino Peruzzi (30), festeja el primer gol de San Lorenzo, que enfrenta en la Bombonera, a Boca Juniors por la tercera fecha del campeonato de la LPF. Foto: Maximiliano Luna/cf/Telam

PRÓXIMO PARTIDO DE ALIANZA

Alianza Lima viene de una victoria 2-0 sobre Ayacucho FC en el estadio Alejandro Villanueva con goles de Hernán Barcos y Pablo Lavandeira. Se ubican en la cuarta casilla con 32 puntos. Por otro lado, ADT de Tarma está en el puesto 15 con 15 unidades, a solo tres puntos del último lugar. Llegan al compromiso tras una derrota 3-0 ante Academia Cantolao.

El cotejo está planeado para este domingo 3 de julio desde las 3:00 p.m. (hora peruana) en el estadio IPD de Huancayo, en el marco de la fecha 18 del Torneo Apertura, la última. Tras este partido, ambas escuadras deberán alistarse para el Torneo Clausura y la Copa Bicentenario, torneos que arrancarán en el mes de julio.

