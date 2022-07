Sport Huancayo vs Sport Boys: los rosados con cuatro bajas para el duelo clave por el título del Torneo Apertura

Sport Boys publicó el parte médico oficial

Este domingo habrán dos duelos cruciales para definir al ganador del Torneo Apertura: Alianza Atlético vs Melgar y Sport Boys vs Sport Huancayo. Mientras que el rojinegro depende de sí mismo, con un empate en Sullana le basta para consagrarse campeón, el ‘Rojo matador’ está obligado a ganar y esperar a un resultado adverso de su rival directo.

Sport Boys recibirá en el estadio Miguel Grau del Callao a Sport Huancayo. La participación de los rosados desafortunadamente se verá afectada por cuatro bajas confirmadas este viernes 1 julio.

El parte médico publicado en las plataformas oficiales del club indica que Tarek Carranza, Mario Palomino, Rodrigo Cuba y Jesús Barco son los cuatro futbolistas afectados a nivel físico. Se especifica la dolencia de cada uno de los integrantes de la lista; sin embargo, no se indica el tiempo tentativo de recuperación.

DIAGNÓSTICOS SEGÚN EL PARTE MÉDICO OFICIAL

- Tarek Carranza: Desgarro parcial en la rodilla derecha y distención de leve derrame articular en la rodilla izquierda. El centrocampista viene siendo baja las últimas dos fechas frente a Cristal y Melgar por la misma razón. Carranza concluirá el Apertura con tres ausencias consecutivas tras haber participado de trece duelos y un gol a favor del Boys.

- Mario Palomino: Condromalacia 1, moderado derrame articular, tendinitis, en rodilla derecha. El jugador de 28 años fue baja en los últimos dos partidos en el torneo local. Frente a Sporting Cristal por acumulación de tarjetas y frente a Melgar por problemas físicos, los mismos que se aclararon con el diagnóstico publicado hoy. Su continuidad con el Boys no ha sido la esperada en este primer semestre, con solo ocho participaciones de las 18 posibles.

- Rodrigo Cuba: Desgarro parcial del tercio distal del soleo, secuela del sangrado tercio medio gemelo interno de pantorrilla posterior izquierdo. El ‘Gato’ Cuba se ha visto plegado de molestias a nivel muscular en la presente temporada, su primera con el Boys. Para el torneo local, suma nueve partidos disputados, de los cuales solo seis fueron completados en los 90 minutos. El resto de cotejos vieron su ausencia por sobrecarga muscular y el desgarro muscular que está presentando actualmente. Para la primera ronda de Copa Sudamericana frente a Ayacucho, el defensa tampoco participó.

- Jesús Barco: Lipodistrofia parte baja de la espalda región derecha de 8cm x 12cm. El pivote de 25 años no disputa un duelo oficial desde inicios de mayo. Suma un total de nueve participaciones consecutivas y solo un partido completado. Los cinco últimos partidos no contaron con su presencia por acumulación de tarjeta (frente a Grau) y los siguientes fue suplente o no convocado, en su defecto.

Los tres primeros habrían iniciado tratamiento o estarían llevándolo a cabo. Mientras que Barco fue intervenido quirúrgicamente con éxito según lo indica el comunicado del club.

Documento oficial publicado por el club (Foto: Twitter)

El parte médico mencionado despertó los comentarios de los hinchas, quienes tienen la expectativa puesta en el último partido de ‘La Misilera’ con Sport Huancayo, uno de los dos clubes que apunta a ganador del Apertura. El partido está pactado para el domingo 3 de julio a las 3:00pm en el estadio Miguel Grau del Callao.

