Melgar vs Alianza Atlético: Diego Penny reflexionó en relación al decisivo partido por el título del Apertura

Diego Penny, arquero de Alianza Atlético, analizó el partido ante Melgar por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 que decidirá al ganador del primer campeonato del año 2022.

El portero del ‘Vendaval’ señaló que la prioridad de su equipo es conseguir los tres puntos y descartó que el desgaste físico del rival sea determinante debido a que es un partido clave.

“Hay un cierto desgaste, pero ahora Melgar se juega la posibilidad de ser campeón del Apertura, entonces tiene la chance de jugar el domingo y el miércoles otra vez y ahí tienen bastante tiempo para descansar. Yo creo que esa es la idea de ellos. Tienen todo un Clausura por delante. Yo creo que van a venir con todo el domingo, pero se van a encontrar con un equipo que va a salir a ganar. Nosotros no vamos a salir a especular, vamos a salir a apretarlos arriba, hacerlos sentir el partido, a hacer respetar nuestra localía”, apuntó.

Además, mencionó que el clima podría ser una ventaja para el rojinegro debido a que no se han registrado altas temperaturas en los últimos días. Asimismo, rechazó que exista una intención en contra de Melgar, más bien la preocupación es seguir sumando puntos como local con miras a lo que resta de la temporada 2022.

“Esperemos que salga un poco de sol, porque se ha ido, el clima está medio ‘loco’ en el norte. No está tan alta la temperatura como era habitual. Eso favorece al rival, pero igual en la cancha son once contra once y será un buen partido. Nosotros no pensamos en eso, estamos pensando en nosotros y lo que tenemos que hacer. La responsabilidad que tenemos con el club y con nuestras familias. Que Melgar de la vuelta o no, o si al final ellos empatan o ganan, será lo que ellos se merecieron. Nosotros vamos a disputar tres puntos para seguir sumando y terminar de la mejor manera el Apertura. Obviamente, hay el valor agregado de que ellos estén muy cerca”, afirmó.

Penny valoró el potencial goleador del atacante de Melgar Bernardo Cuesta. “Cada uno juega su partido. Melgar tiene en la mente empatar o ganar y nosotros queremos ganar y no pensar en lo que Melgar viene a buscar. Nosotros haremos lo nuestro. Obviamente, Melgar es el mejor equipo del torneo, es el que más puntos ha hecho, mejor está jugando y que internacionalmente representa al Perú. No será un partido fácil, tienen jugadores de jerarquía. Bernardo Cuesta es su jugador más representativo y no jugó el partido ante Cali por suspensión y estará fresco (descansado) Nosotros trataremos de ganar, queremos los tres puntos”.

En relación con el rendimiento y resultados de Alianza Atlético, reconoció que se perdieron puntos de local, pero aclaró que los equipos de altura sacan ventaja cuando juegan de local.

“En la recta final no sumamos los puntos que esperábamos. Y si nos comparamos con los otros rivales como Melgar y Sport Huancayo, la altura influye mucho más que jugar en el llano. De 18 partidos tienen 9 de local en la altura, más cuatro o cinco más que también juegan en altura. Casi todo el torneo lo juegan en altura y allí hay una diferencia importante. Nosotros tenemos que ir a la altura que nos ha costado un montón, jugamos en el llano y en el calor. Hay factores que hay que analizar, pero es verdad que hemos perdido siete puntos de local que nos dejado a ocho puntos de Melgar. Esos puntos nos alejan de la pelea por el título del Apertura”, agregó.

Alianza Atlético de Sullana fue protagonista en el inicio del Torneo Apertura luego de encadenar 5 triunfos seguidos

LA SELECCIÓN PERUANA

Diego Penny también fue consultado por la relación de personas que fueron invitadas para el partido por el repechaje mundialista rumbo a Qatar 2022. El portero fue energético en su postura y se solidarizó con Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal.

“Soy tajante en sobre esta situación. Para mí son manotazos de ahogado de un sector de la prensa. Se buscan excusas y polémica, son tonterías. La Federación es una empresa privada, no estamos hablando que es la plata de los peruanos o el IPD. Si quieren gastarse la plata invitando a las personas, que lo hagan, al final si alguien los fiscaliza deberán de demostrar en qué se gastó. Pero no le doy importancia a eso, le doy importancia al tema deportivo. Ya paremos con ese tema, me aburre escuchar o ver que se enfocan en quien viajó. Todo el problema que se le hizo al presidente de Sporting Cristal (Joel Raffo) porque viajó a Qatar es una locura y ha generado violencia, casi lo agarran a pedradas fuera de La Florida. Yo no estoy de acuerdo con el morbo”, finalizó.

