Jovencita tuvo reacción que se hizo viral durante pelea con señora en bus de transporte público

Muchas veces el ímpetu de la juventud hace que algunos tomen acciones arriesgadas sin medir las reales consecuencias que esa acción podría traer en un futuro. Por eso es recomendable siempre intentar mantener la calma.

En este caso, hay un video que se ha hecho viral en la plataforma de videos TikTok en la que se puede ver a una jovencita, que con su skate en mano, se enfrascó en una discusión con una señora. Lo que llamó la atención fue que mientras la muchachita se encontraba en la acera, la mujer mayor estaba en el interior de un bus de transporte público. Pero eso no fue impedimento para que la pequeña suba al bus para encarar a su ocasional rival.

Tal como se puede ver en el video subido por el usuario futbol_peruano007, todo parece indicar que la mujer mayor le increpaba a la menor la razón por la cual había subido al bus. La respuesta fue que ella nunca hizo tal acción. Hasta los efectivos de serenazgo se vieron en la necesidad de intervenir pues no querían que la cosa pase a mayores y se generen disturbios en la vía pública.

Sin embargo, la situación fue escalando. Ocurre que finalmente la chica perdió los papeles y lo que parecía ser una discusión a distancia y a los gritos pasó a ser una confrontación frente a frente.

Como se observa en el video que se ha convertido en viral en todas las redes sociales donde ha sido compartido, mientras la mayor le dice algo por la ventana del bus, la chica subió de manera rauda al transporte público para buscar a su contrincante y dedicarle unas cuantas palabras. Eso sí, nunca dejó a su adorado skate de lado y lo llevó con ella. Juntos hasta la muerte, habrá pensado. Todo esto mientras dos policías veían toda la acción, impávidos sin saber qué hacer.

Como era de esperarse, este video, y la épica entrada al bus de la menor, se viralizó en redes sociales. “Parao´ y sin polo” reza el video . Tanto así que solo en la aplicación de TikTok ya ha sido reproducido más de cinco millones de veces. De igual manera, se ha ganado los 211 mil me gusta a puro pulso.

“Así soy cuando me buscan”, “la flaca del skater le faltó una intro tipo wwe subió muy épico al carro”, “a la tía la conozco jaja vive x mi casa, motivo de hacerla viral en el barrio jaja”, “le da con el skate”, “me da risa como los policías nomás están allí para ver la pelea en primera fila”, “Pensó q no le iba a agarrar solo x estar en el carro”, “el verdadero ‘si me buscas me encuentras’”, “Sin miedo al éxito”, son solo algunos de los graciosos mensajes que dejaron los cibernautas.

Aunque también hubo algunos que pedían ver el video del desenlace de la ‘bronca’, pues les ganaba la curiosidad. “El chisme siempre tiene la razón”, como dirían los mayores.

Pero el dueño de la cuenta que subió el video se excusó señalando que no podía hacerlo: “Me van a banear la cuenta si la subo”, fue la respuesta que dio.

