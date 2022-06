Jordan Guivin y la promesa con su abuelo que lo llevó a fichar por Universitario pese a tener otras ofertas

Jordan Guivin es nuevo jugador de Universitario.

Jordan Guivin fue presentado como nuevo jugador de Universitario de Deportes a través de las redes sociales. Un día después de eso, estuvo presente en una rueda de prensa donde respondió a las preguntas de la prense local. El volante reveló el motivo que lo llevó a firmar por el club ‘crema’, pese a tener otras ofertas.

Llegó a Lima hace dos días y al cruzar por la puerta del aeropuerto Jorge Chávez, Guivin brindó declaraciones, entre las cuales afirmó que es hincha de la ‘U’. Ese fanatismo por la institución ‘merengue’ fue heredada por su abuelo. Ese sería una de las razones por las cuales decidió dejar Celaya y volver al fútbol peruano.

“Tomé la decisión de venir a Universitario de Deportes porque tengo un sentimiento muy grande por el club, tenía una promesa que cumplirle a mi abuelo, que está en el cielo, también a mi familia. La verdad que hubieron propuestas pero me decidí por la ‘U’”, inició en conferencia.

“Ambos somos hinchas, en algún momento me dijo que le gustaría verme aquí como hincha y se dio. Espero que él me vea desde el cielo y esté orgulloso porque cumplí su sueño y el mío también”, complementó el volante.

“Me encantó la noticia de poder formar parte de Universitario, cuando me la dijeron, yo estaba emocionado y nervioso porque es un sueño, ahora es realidad. No lo veo como un retroceso. Los que piensan que esto lo es, yo me voy a encargar de que no lo sea, estoy en el club más grande y lo voy a demostrar dentro del campo”, finalizó.

Jordan Guivin reveló el motivo de su fichaje por la 'U'.

SU PRIMER ENTRENAMIENTO

Este jueves, previo a la conferencia, Jordan Guivin asistió a Campo Mar para realizar su primer entrenamiento y conocer a sus nuevos compañeros. “Me recibieron de la mejor manera, estoy feliz de estar aquí, hoy hicimos trabajos físicos y el predio, de verdad, es excelente para poder desenvolverme bien”, sostuvo para un video del club.

Asimismo, contó que ya pudo conversar con el técnico Carlos Compagnucci. “Me dio algunas pautas sobre que es lo que quería de mi. Me conoce porque antes hubo una evaluación, le gusta mis características y creo que voy a aportar mi granito de arena al equipo. Lo tengo que demostrar dentro del campo”. Con estas palabras terminó con los rumores de que el argentino no lo había pedido.

Foto: Universitario.

¿Cuándo debutaría Guivin? La ‘U’ aún tiene una fecha por disputar del Apertura, en la cual se enfrentará a UTC. De no haber problemas podría hacer su debut ante el ‘Gavilán’, sino tendría que esperar hasta la primera fecha del Clausura, es decir, su primer cotejo sería ante Academia Cantolao.

Jordan Guivin no la tendrá fácil en Universitario ya que deberá competir con varios jugadores en su puesto. Armando Alfageme, Alfonso Barco, Gerson Barreto, Ángel Cayetano y Jorge Murrugarra son los que conforman la plantilla ‘merengue’. Todo dependerá de Carlos Compagnucci.

PRÓXIMO PARTIDO DE LA ‘U’

Los ‘cremas’ cerrarán su participación en el Apertura ante Universidad Técnica de Cajamarca. El partido está programado para el domingo 3 de julio a las 8:00 p.m. en el estadio Monumental. El club ya puso a la venta los boletos para este evento deportivo a través de la plataforma Teleticket.

Su rival viene de caer 2-1 ante Carlos A. Mannucci en condición de local. Sin embargo, los ‘merengues’ tampoco llegan de la mejora forma, cayeron 2-0 ante Sport Huancayo y sumaron su cuarto compromiso sin conocer la victoria.

