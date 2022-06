Canciller Landa aclara alarma de Estados Unidos sobre viajes a Perú: “No todo el país es zona peligrosa”

César Landa, canciller del Perú, tuvo un breve diálogo con el noticiero de RPP, en donde respondió sobre el pedido de Estados Unidos de reconsiderar visitar nuestras tierras por problemas en los altos índices de criminalidad y terrorismo.

Ante esto, el funcionario dejó en claro que estos casos no se registran en todas las zonas del suelo nacional y que pese a ello, el número de turistas ha aumentado en el 2021 y 2022.

“El Perú hay niveles en donde hay que tomar mayor precaución, nuestro país como en muchos países de Latinoamérica acontecen temas de inseguridad. En ese sentido desde hace algún tiempo atrás el Vraem es una zona no recomendable para hacer un viaje y lo mismo sucede en la zona fronteriza de Loreto con Colombia. De modo tal, que no es todo el Perú. Estas dos regiones concretamente muy focalizadas pero también hay que decir que el número de visitantes de Estados Unidos en el Perú se ha incrementado el último año. En el 2021 ingresaron 177 mil turistas y y entre enero y mayo del 2022 han ingresado 157 043 turistas y no hay noticias de grave afectaciones porque se conducen en las regiones en donde no hay esta situación de inseguridad”, explicó nuestro canciller al medio de comunicación.

(noticia en desarrollo)