“Si no se cambia la Constitución no solucionarán sus demandas”, advierte Cerrón a gremios transportistas

Ante la decisión de los gremios de transportes de acatar un paro indefinido desde el 27 de junio, Vladímir Cerrón no dudó en pronunciarse y referirse nuevamente al cambio de Constitución en nuestro país. El secretario del partido político Perú Libre, manifestó nuevamente su deseo y aseguró que esta medida sería la más viable para que dicho sector solucione sus problemas.

Además, explicó que con estas crisis, los trabajadores de transporte “comprenderán” que sus demandas no serán escuchadas si es que primero no se toma en cuenta el cambio de Constitución en el Perú, tal como lo ha venido promoviendo desde la campaña electoral de Pedro Castillo.

A través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador de Junín habló sobre esta medida y sobre la problemática que nuevamente envuelve al gobierno de turno.

“Poco a poco, crisis tras crisis, transportistas y agricultores, comprenderán que si no se cambia la Constitución no solucionarán sus demandas. El precio del combustible y peajes no se regulan en el neoliberalismo, “libre mercado” o “economía de mercado”, el Estado está ausente”, escribió Cerrón Rojas.

Como se recuerda, ante las diversas reuniones que el Ejecutivo ha mantenido con los gremios de transporte no se llegó a una solución inmediata, es por ello que los representantes de estas organizaciones decidieron acatar la paralización de sus unidades desde el 27 de junio. Lo mismo está ocurriendo con otros sectores que han anunciado un paro para el 4 y 18 de julio.

“No hemos llegado a un acuerdo con los gremios de los transportes de carga. Lamentamos la intención de continuar con la paralización anunciada para este 27. Sí, llegamos a un acuerdo con los transportistas interprovinciales”, sostuvo el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, ante las fallidas convocatorias que tuvo con dichos gremios.

Red Vial Nacional en Estado de Emergencia

El domingo 26 de junio el Gobierno declaró en Estado de Emergencia la Red Vial Nacional, que incluye a las carreteras nacionales, regionales y vecinales o rurales durante 30 días. Esta acción tiene como fin que la Policía Nacional mantenga el orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, como medida preventiva ante el paro indefinido de los transportistas.

El decreto publicado en el diario oficial El Peruano, señala que durante el estado de emergencia “quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, según parámetros establecidos en la Constitución Política del Perú.

Gremio en Ica anuncian paro para el 18 de julio

“No apoyaremos el paro indefinido convocado por un sector del gremio de transportistas de carga pesada. Nosotros no estamos de acuerdo”, señaló a RPP Noticias Willi Navarrete, dirigente del gremio de transportistas de carga pesada y conductores de Nasca, Ica.

Ante esto, el representante sostuvo que hay acuerdos que hasta el momento el Poder Ejecutivo no ha cumplido, por lo que han acordado iniciar su medida de protesta el próximo 18 de julio.

“Nosotros estamos programados para el día 18, pero hay un sector que quiere parar el 27. La verdad nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Los de carga pesada no (vamos a participar)”, señaló.

“Hemos quedado todos los compañeros y las diferentes bases agrarias en no apoyar el paro de transportistas, ya que nos hemos visto afectados la última vez. El Gobierno no se ha pronunciado por la muerte, por los heridos. Hubo mucha represión. Como dirigentes tenemos que cuidar a nuestros afiliados. Esta vez no participaremos”, indicó.

