Transportistas de carga y otros gremios iniciaron paro nacional en varias regiones del Perú

Gremios de transportistas evalúan sumarse a paro nacional del 27 y 28 de junio. FOTO: La República.

Como muchos gremios lo han anunciado, hoy, lunes 27 de junio, se realiza el paro de transportistas y, junto a ellos, se unen los agricultores, quienes han anunciado una paralización indefinida tras el alza del precio del combustible y la lentitud del Gobierno de Pedro Castillo de adquirir los fertilizantes necesarios para la temporada de cosecha que está pronto a llegar.

Además de estos importantes sectores, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), se pronunció en un comunicado, señalando que este 28 de junio ejecutarán una gran marcha nacional para solicitar la pronta solución a sus problemas ante las promesas incumplidas por el presidente Pedro Castillo.

Estos días son decisivos para el país, sobre todo, por las diversas protestas que se avecinan. En abril de este año, se produjeron bloqueos de carreteras, paralizaciones y desmanes, el motivo fue exactamente por lo mismo, el alza del combustible y la exigencia de mayor inversión en el sector agricultura.

Según el presidente de la Unión Nacional de Transportistas, Javier Marchese, el paro empezó desde las 00:00 horas de este lunes y se han unido a nivel nacional cerca de 400 mil camioneros que han paralizado sus operaciones en distintas regiones del país, luego que el Ejecutivo no haya escuchado sus demandas.

César Guarniz, coordinador nacional de gremios agrarios, explicó que están tomando esta medida de fuerza debido a que no toman en cuenta sus reclamos y anunció que de no llegarse a acuerdos, “el sector agrario volverá a salir a las calles, pero esta vez de manera indefinida, el próximo 28 de julio”.

“Si este 27 y 28 de junio no hay un eco, no hay la discusión de lo que estamos mencionando: la reforma agraria, están ya anunciándose que el 28 de julio iniciaría un paro indefinido de productores, ronderos y todo el sector civil”, dijo en diálogo a RPP Noticias.

Buses interprovinciales

Otro gremio que también acató el paro a nivel nacional este lunes 27 de junio es del transporte interprovincial. Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, mencionó que se unieron a los gremios por las demandas que son importantes solucionar cuanto antes.

“Acabamos de terminar hace algunos minutos la reunión con los directores del gremio, así como representantes regionales. Se ha decidido entrar a la huelga desde el lunes 27, de acuerdo con lo que indica la dirigencia, el Consejo que también conforman los camioneros, de manera indefinida, el transporte interprovincial de pasajeros de ámbito nacional, así como sus gremios regionales”, manifestó.

Buses interprovinciales subirán precios.

Despliegue policial

El ministro del Interior, Dimitri Senmache, informó que son más de 100 mil agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en todo el país que se han desplegado por el paro que se lleva a cabo este lunes 27.

“El tema de transportes quieren solicitar ciertas cosas al Ejecutivo y son libres de hacerlo. Lo que nadie puede hacer es bloquear una carretera, nadie tiene el derecho de violar una norma. Toda la Policía. Los 177 mil policías van a ser movilizados a nivel nacional”, indicó a RPP Noticias.

Mas de 170 mil policías a nivel nacional garantizarán el orden y la seguridad ante paro de transportistas y agricultores

Ministro del Midagri pide calma a la población

Tras el paro que se viene realizando en Lima y otras regiones del país, el fin de semana, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, llamó a la calma a la población ante la posibilidad de desabastecimiento en los principales centros de abastos de Lima y regiones.

“Me parece que es excesivamente alarmista. ¿Por qué no revisan las estadísticas, cuántas toneladas de alimentos llegan a los mercados mayoristas y cuántas no llegan ni pasan por los mercados mayoristas? […] Es una presión social por esa sensación de desabastecimiento, porque todavía no estamos desabastecidos”, expresó el titular del Midagri ante la prensa.

El Gran Mercado Mayorista de Lima es uno de los principales centros de abastecimiento de la capital. | Foto: Midagri

¿Cuáles son las exigencias del sector transporte?

Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga Pesada, sostuvo que el paro de transportistas es indefinido y solo se levantará si hay un acuerdo con el Ejecutivo. Ellos reclaman lo siguiente:

- La reducción del precio de los combustibles

- Una cuota mínima del movimiento de carga a favor de los transportistas regionales para las actividades mineras

- Que se les devuelva la condición de servicio público

- La regulación del cobro de peajes

¿Por qué está protestando el sector agrario en Perú?

El último domingo, la presidenta de la Comisión Agraria del Parlamento, Vivian Olivos (Fuerza Popular), aseguró que el presidente Pedro Castillo miente a los agricultores sobre la segunda reforma agraria que ofreció durante su gestión.

“Vemos a un presidente incapaz, que lo único que le interesa es cerrar el Congreso, así mienta, para que no lo fiscalicen. ‘Le juro por mi vida, por mi partido, por mi país, por mi curul, que no existe ningún proyecto de la segunda reforma agraria y lo reto al señor Pedro Castillo que deje de mentir a los agricultores, que ahora están diciendo ‘el Congreso tiene la culpa’”, afirmó la parlamentaria en RPP.

Ante esto, los agricultores del Perú exigen a las autoridades que den una pronta solución ante el alza del precio de los fertilizantes y no se extienda más la compra de urea, sobre todo porque pronto llegará la temporada de cosecha.

“Nosotros estamos muy preocupados porque vamos a dejar de sembrar, hay una preocupación nacional. Estamos propiciando un paro regional ante la negativa del Gobierno Central y del Gobierno Regional”, señaló Linder Mauricio Diestra, representante de la Junta de Usuarios Irchim de Áncash, en diálogo con Exitosa.

Midagri aprueba estrategia para financiar el emprendimiento de la mujer indígena y rural. Foto: Andina

Paro del Sutep

A través de un comunicado, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), anunció que para este 28 de junio realizarán una gran marcha nacional para solicitar la pronta solución a sus problemas, entre ellos, expresó que el sector de Educación “es uno de los más golpeados por la indiferencia y la negativa de este Gobierno de asignarle el 6 % del PBI para solucionar sus problemas y los del magisterio nacional”.

“Los maestros que dieron respaldo electoral a este Gobierno saldrán en movilización nacional porque nuestros alumnos han retornado a escuelas con infraestructuras que ponen en riesgos sus vidas, no reciben el complemento alimentario que requieren y, además, ahora, son víctimas de la violencia por pandemia y sin contar con la ayuda psicólogos como manda la ley”, agregan en su pronunciamiento.

Entre sus demandas, el Sutep solicita, aumento de remuneraciones, nombramiento en plazas orgánicas, la realización del examen de ascenso docente, nombramiento anual de auxiliares, pago del 100 % de la CTS, atención urgente a la educación intercultural, y aumento de pensiones para cesantes y jubilados.

Comerciantes preocupados

“Estamos preocupados porque en los mercados mayoristas de Lima, como La Parada, nos dicen que estemos preparados porque puede haber escasez de productos. La verdura, la fruta, puede entrar hoy, pero eso solo duraría máximo hasta el martes porque van madurando y se malogra”, expresó Catalina Vicente a Infobae Perú.

“Nos sentimos agobiados porque de qué vale que haya productos si la gente no puede comprar. Nosotros somos mayoristas, vendemos al minorista, pero ellos, cada día, llevan menos productos y eso nos afecta. A veces tenemos que rematar porque se malogra las verduras. Si esto sigue así, lo más probable es que aumentemos los precios, puede subir hasta dos soles el kilo en los diversos productos”, agregó.

