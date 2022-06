Sporting Cristal coloca a Christofer Gonzáles, Jesús Castillo y Percy Liza en el mercado de pases de julio

El presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, habló del próximo mercado de pases que se inicia en julio y dio detalles del futuro de Christofer Gonzáles, la actualidad de Jesús Castillo y Percy Liza, y el fichaje del delantero para reforzar el plantel profesional con miras al Torneo Clausura.

El máximo directivo de Cristal mencionó detalles de la posible transferencia de Christofer Gonzáles al exterior e incluso expresó el sentir del futbolista con un eventual traspaso al exterior.

“Christofer quiere emigrar, y no solo emigrar a un país vecino, si no fuera del continente. Se han hecho los esfuerzos en todo sentido para poder darle esta oportunidad, pero sin duda los intereses del club se tienen que mínimamente respetar y eso es lo que estamos negociando. De tal manera que justamente se pueda cumplir con este valor que el club le ha dado para que pueda tener la oportunidad”, puntualizó en declaraciones a Rpp.

Joel Raffo fue consultado con insistencia respecto a la posibilidad que el traspaso de ‘Canchita’ se lleve a cabo en los próximos días y antes que cierre el mercado de pases de julio, y confesó que existe grandes posibilidades de que ello ocurra en tanto hay varias opciones que se pueden manejar por el jugador.

“En este momento no solo tenemos una oferta y eso hace que nos podamos tomar un tiempo prudente para sacar el mayor provecho a la operación y maximizarla tanto para Christofer Gonzáles como para el club. Allí es donde se está haciendo el trabajo para poder logra ello y buscar un equilibrio entre una buena oferta, un buen ingreso pare el club y pueda continuar su carrera. Hasta que los contratos no estén firmados, no lo puedo confirmar. ¿Hay una alta probabilidad de que ello ocurra? Sí”, agregó.

En otro momento, Raffo aclaró que por los jugadores Jesús Castillo y Percy Liza nunca existió una oferta concreta para una eventual transferencia a Bélgica como se mencionó semanas atrás. “Se habló mucho de ambos casos para Bélgica, pero lo cierto es que nunca llegó una oferta concreta con respecto a estos dos chicos (Liza y Castillo) desde Bélgica”. Ambos futbolistas, junto a Jhilmar Lora son las cartas de la institución para el próximo mercado de pases que se inicia el 1 de julio.

¿PAOLO GUERRERO A CRISTAL?

Además, fue tajante para descartar que el club haya tenido un interés por el atacante Paolo Guerrero. “No. Nosotros, junto al área deportiva, no hemos puesto su nombre sobre la mesa por diversos motivos que no voy a ahondar en detalles”.

Sporting Cristal se prepara para enfrentar a Carlos A. Mannucci por la última fecha del Torneo Apertura de la Liga 1

FICHAJE DEL ‘9′

En las últimas horas se mencionó al atacante panameño Gabriel Torres como el elegido por la directiva para ser el nuevo refuerzo celeste. No obstante, Raffo fue cauto y lo calificó como uno de los “candidatos” para ser evaluado.

“Tenemos opciones, él fue una de las alternativas, uno de los candidatos, sigue siendo porque no descartamos alternativas. Sin embargo, siempre mientras pasan las horas, no solo nuestra área deportiva está muy proactiva, también llegan los ofrecimientos y es allí donde vamos evaluando continuamente. Hora tras hora porque así es este periodo (fichajes) para tomar la mejor decisión posible”, mencionó.

Raffo deslindó un posible conflicto de intereses entre el club que representa y la empresa de agentes de jugadores vinculada a Innova Sports. Inclusive, reconoció que ha recibido asesoría de la FIFA al respecto.

“Aclarar de manera tajante que Sporting Cristal tiene profesionales que toman decisiones priorizando los intereses del club y que si bien Innova Sports tiene una agencia de representación, tiene un gobierno corporativo totalmente distinto y en estos dos años y medio que hemos estado al frente de Cristal lo hemos demostrado en la práctica y en los hechos. Hemos consultado a la FIFA por casos como el nuestro, que ha establecido un área especializada para este tipo de casos porque a nivel mundial hay cada vez más inversión en el fútbol”, apuntó.

Asimismo, el mandamás del equipo de la Florida consideró informó que todavía no se ha levantado la clausura del estadio Alberto Gallardo impuesta por la Municipalidad de San Martín de Porras. Por ende, no es seguro que el equipo juegue de local ante Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Clausura.

“No te puedo confirmar eso porque no hemos levantado la clausura arbitraria, quiero resaltar esto, que se dio el viernes y que pudimos resolver porque el partido se terminó jugando. Eso también ha sido una buena gestión de todo el equipo de trabajo”, detalló.

Sobre el particular, Raffo agradeció el apoyo del administrador de Universitario, Jean Ferrari, por la cesión en uso del estadio Monumental de Ate para afrontar el duelo ante Alianza Atlético por la penúltima fecha del Torneo Apertura.

“Yo llamé a Jean Ferrari de manera directa y se mostró totalmente predispuesto a colaborar y le agradezco por eso. Hicimos otras gestiones también -a partir de las 5 de la tarde- porque también había que coordinar con la Liga 1, con el rival y con la televisión”, finalizó.

