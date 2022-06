Alec Deneumostier aseguró que buscarán triunfo ante Deportivo Cali y que cerrar en casa “es una ventaja”

El central es titular junto a el argentino Galeano en Melgar.

Alec Deneumostier seguramente será titular en uno de los partidos más importantes del año para FBC Melgar por el momento. La escuadra de Arequipa es el único representante peruano a nivel internacional y tendrá una difícil llave ante Deportivo Cali en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El central se refirió a estos compromisos y aseguró que buscarán la victoria.

“El partido contra Deportivo Cali es un sueño por haber pasado de fase en la Sudamericana, pero vamos por más. No se ha logrado nada aún, el equipo está mentalizado en la victoria . Entre clasificar a cuartos de la Copa Sudamericana y ganar la Fase 1, creo que es muy complicado elegir uno. No podría. No considero que haya un favorito para el partido ante Deportivo Cali, estamos yendo con la mentalidad ganadora. Tengo confianza en mis compañeros”, comento el zaguero en entrevista con el programa Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

También dio una reflexión sobre el cotejo. “Siempre he pensado que si uno sale a empatar el partido, lo pierde. Nosotros estamos yendo a ganar ante Deportivo Cali. Sabemos que también es una ventaja cerrar el partido en casa”. También agregó que por ahora se han olvidado de la Liga 1, donde tienen claras chances de ser campeones del Apertura. “No vi el partido de Sport Huancayo contra Universitario. Estamos enfocados en hacer nuestro trabajo y dependemos de nosotros mismos”.

Por otro lado, destacó el trabajo de su actual entrenador, el cual se irá finalizando a la Copa Sudamericana para dirigir a la selección de Colombia. “Estoy agradecido con la directiva de Melgar por traer a un técnico de la categoría de Néstor Lorenzo. Ha agregado muchas cosas a mi juego y me ha inculcado a friccionar en el área, me ha sumado bastante”, comentó. Además, reveló a qué jugadores admira a nivel internacional y peruanos. “A nivel internacional admiro a Van Dijk y Sergio Ramos. A nivel nacional, a Carlos Zambrano y Alexander Callens”, resaltó.

Melgar tendrá que medirse ante Deportivo Cali de Colombia por su pase a los cuartos de final del torneo Conmebol. Primero será vistante este miércoles 29 de junio desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y luego será local el miércoles 6 de julio en el estadio Monumental de la UNSA en el mismo horario. Ambas escuadras nunca se han enfrentado.

ASÍ CLASIFICÓ A LOS OCTAVOS DE FINAL

Melgar venció 3-1 a Cuiabá por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Sudamericana 2022

HALAGÓ A SUS COMPAÑEROS Y QUIERE SELECCIÓN

Alec comentó que este buen momento es por el gran nivel colectivo. Además, halagó a sus comapñeros. “Creo que hay jugadores como Paolo Reyna y Alejandro Ramos que tienen buen nivel como para ser llamados a la Selección Peruana. Lo mismo con Walter Tandazo y Kevin Quevedo que vienen en buen nivel. No creo que el éxito de Melgar pase solo por la defensa, es por el grupo en general. No hemos recibido goles en Arequipa a nivel del torneo local, pero también tiene que ver con los que juegan arriba. Es mérito colectivo”

En otro momento de la entrevista señaló que si le ilusiona la selección peruana. “Claro que me imagino con la Selección Peruana. Es un objetivo que tengo desde muy chico y lo que debo hacer para lograrlo es demostrarlo en la cancha. Debo trabajar de la mejor manera para cumplirlo”, comentó.

SEGUIR LEYENDO