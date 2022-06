Pedro Castillo habría cometido infracción constitucional al no recibir a la Comisión de Fiscalización

El abogado constitucionalista Omar Cairo señaló que Pedro Castillo vulneró el artículo 97 de nuestra Carta Magna.

El presidente Pedro Castillo vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que esta mañana decidiera no recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso, grupo de trabajo que investiga lo sucedido en torno al caso Sarratea. Según el constitucionalista Omar Cairo, el mandatario habría violado el artículo 97 de la Constitución Política del Perú al no brindar su testimonio a la comisión que hoy lo investiga.

“Esto constituye una infracción al artículo 97 de la Constitución, que establece que es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones investigadoras del Congreso. Esa obligación es para todos los peruanos sin distinción”, dijo el especialista en conversación con Exitosa Noticias. La respuesta frente a lo sucedido estaría solo en manos de la propia Comisión de Fiscalización.

Cairo recalcó que lo ocurrido “es sancionable mediante el juicio político, es decir, mediante el procedimiento que consiste en que la Comisión permanente lo acuse ante el pleno para que decidan si sancionan esta infracción con la suspensión, destitución o con destitución e inhabilitación”. Este procedimiento no guardaría relación con los hechos en investigación, sino con la negativa del mandatario de responder a las autoridades.

Luego de que Pedro Castillo se negara a declarar a la comisión, el representante de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que “todo suma a la vacancia”, proceso que ha venido impulsando anteriormente, aunque sin éxito. Al respecto, Cairo señaló que no es correcto querer vincular lo sucedido con el mencionado proceso pues están regulados en distintos artículos de la Constitución peruana.

Jorge Montoya insiste en la vacancia contra el presidente Pedro Castillo

“Esto no tiene nada que ver con la vacancia, esta es una infracción constitucional que se establece su sanción o absolución, dependiendo de si el Congreso no lo considere infracción, en un juicio político, que es un procedimiento regulado en los artículos 99 y 100, mientras que la vacancia está regulada en el 113, y es para otras cosas, no para infracciones constitucionales, sino para situaciones en las cuales, por razones objetivas, el presidente no puede contender en el cargo”, sentenció.

SILENCIO PRESIDENCIAL

El presidente de la República, Pedro Castillo, no recibió esta mañana a los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso, quienes hoy acudieron a Palacio de Gobierno a las 9:30 a.m., para interrogarlo por las visitas no transparentadas al inmueble de Breña, presuntas irregularidades en las licitaciones de Provías Descentralizado, PedroPerú y acusaciones en su contra sobre una presunta mafia en el MTC.

Desde las redes sociales de Presidencia de la República se informó que Castillo Terrones se encuentra en Huancavelica donde “sostendrá esta mañana un encuentro con la población de Carhuapata. Posteriormente, se reunirá con autoridades locales de Pampas” y no informó formalmente a la comisión que lo investiga sobre este viaje como parte de su agenda presidencial.

Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, recomendó al presidente no recibir a la Comisión de Fiscalización.

En conversación con la prensa, el abogado del presidente Castillo, Benji Espinoza, ha señalado que recomendó a su cliente no recibir a los representantes del Congreso, a pesar de que el jefe de Estado había expresado que tenía voluntad de colaborar con todas las investigaciones. “He recomendado que no se reciba a la Comisión señalando que no trabaja con imparcialidad, sino que busca levantar cargos”, dijo la defensa legal.

“Una declaración debe ser la concreción del derecho a ser oído con objetividad, imparcialidad y debido proceso, sino es mera formalidad”, dijo a Latina Noticias. Luego señaló que el presidente de la Comisión ha adelantado opinión al señalar que se tienen pruebas contra el presidente. “Dice el lunes tomamos la declaración y el miércoles presentamos el informe final”, recalcó.

