Exdirigente de Sporting Cristal habló de la charla con Joel Raffo y la asociación con la FPF

Joel Raffo con la camiseta de Sporting Cristal en setiembre del 2019, cuando Innova Sports compró el club. | Foto: Lino Chipana

El entorno de Sporting Cristal ha vivido momentos tensos en las últimas horas. Y es que la asociación de su presidente, Joel Raffo, con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es un tema que desconcierta a muchos, ya que es un club que se ha mantenido al margen de los malos manejos de dicha entidad. Esto afectó tanto a hinchas como a exdirigentes. En ese sentido, Francisco Lombardi, habló sobre el mencionado asunto, además de otros relacionados a la gestión de Innova Sports.

Antes que todo, ‘Pancho’ admitió haber formado parte de los exdirectivos que mantuvieron una conversación con los actuales dueños del equipo ‘celeste’. “En estos días hemos tenido una conversación con los dueños de Cristal sobre estos temas y ha sido interesante. Ellos han decidido ingresar a trabajar con la Federación para tratar de desde adentro generar cambios ”, fueron sus primeras palabras en entrevista para Radio Ovación.

Pero el inconveniente que ha adolecido el grupo empresarial es la falta de comunicación, ya que poco o nada se conoce acerca de los proyectos que tienen en mente, motivo por el cual, Lombardi y compañía se reunieron para enviar un anuncio. “Esa falta de comunicación es lo que llevó a un grupo de exdirectivos a generar un comunicado, en el que manifestábamos nuestra sorpresa por la forma en que el club ha ido cambiando su política en la relación con la Federación. Eso generó un llamado de Joel Raffo al grupo. Nos reunimos con él y nos ha explicado cuál es la intención y ahora ya nos hemos enterado”, aseguró el que fuera la máxima autoridad de los ‘rimenses’ en las etapas 1994-1997 y 2000-2001.

MOLESTIA DE LOS HINCHAS

Los propios hinchas, a través de las redes sociales, han manifestado su incomodidad por esta situación, pues se han visto ignorados, tanto por el tema de las entradas para clientes exclusivos (SocioPaSCión), así como la ausencia de un rumbo claro de la entidad. “Se habló del tema de la falta de comunicación. Ha sido un club un tanto cerrado y el hincha siempre tiene la curiosidad de ver qué es lo que está pasando dentro del club, qué jugadores vienen, qué proyectos hay. Ayer en conferencia explicó que se han replanteado el tema de la comunicación y van a hacer algo diferente y esa es una buena noticia”, dijo.

El también director de cine contó sobre la declaración que tuvo el mandatario ‘bajopontino’ ante los diversos cuestionamientos. “En la explicación que tuvimos se vieron los cambios que se quieren hacer. Se han integrado en las comisiones que pueden ser más importantes para generar esos cambios, la de menores, la de licencias y de organización de la liga. Eso se va a ver con el paso del tiempo”, comentó.

La intervención de la Municipalidad de San Martín de Porres en el estadio Alberto Gallardo. (Video: MSP)

MANEJO DE INNOVA SPORTS

Para finalizar, sacó la conclusión de que el manejo de los actuales propietarios no es el más adecuado para un club de fútbol. Esto debido a que no solo involucran a su personal de trabajo, sino también a los fanáticos que siguen semana a semana al equipo en sus diversas competencias (primer equipo, divisiones menores, femenino, etc).

“Nos hemos enterado de que se está invirtiendo bastante en menores, al menos eso nos han dicho y esperemos que se vaya consolidando. Hay que pensar que Cristal no puede ser asumido como una empresa, por más que puedan tener buena intención. Lo han estado manejando como empresa pero ya ha sido momento de ver cuál es la real dimensión de estar en un club de fútbol, pues hay todo un universo de personas e hinchas que se sienten parte del club y hay que mantener esa relación porque el club vive del pueblo celeste. Si no hay identificación con las cabezas se van a producir incidentes como los que se han producido”, concluyó.

