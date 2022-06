Alianza Lima: Hernán Barcos y la dedicatoria con Pablo Lavandeira para Edgar Benítez con tono de despedida

Hernán Barcos y Pablo Lavandeira tuvieron un gran gesto con Edgar Benítez. | Foto: Alianza Lima

Alianza Lima venció a Ayacucho FC en condición de local en un encuentro válido por la fecha 18 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. Los ‘íntimos’ se mostraron superiores de inicio a fin, aunque con ciertas dificultades que les propuso los ‘zorros’. Sin embargo, lograron sacar el partido adelante gracias a los goles de Hernán Barcos y Pablo Lavandeira. Justamente, ambos futbolistas tuvieron un gran gesto con Edgar Benítez y le dedicaron estas anotaciones.

Fue a través de la cuenta de Instagram del ‘Pirata’, en donde subió una foto con el ‘Pájaro’ en el medio y sus compañeros situados en ambos lados, como señalándolos. El mensaje del delantero es el siguiente: “Los goles para el gran Edgar Benítez. Por siempre Alianza Lima” , se lee en la ‘story’. De hecho, el exmundialista con Paraguay no tardó en responder con este texto: “Vamos arriba. Los nenes”, añadiendo emojis de músculo, guiño y las manos juntas.

Interacción entre Hernán Barcos y Edgar Benítez con mención a Pablo Lavandeira en Instagram.

Y es que el jugador de 34 años termina contrato con la institución ‘blanquiazul’ este jueves 30 de junio y no renovaría, ya que la intención de los dirigentes es reforzar el plantel en otras posiciones específicas para luchar por el título del Clausura y el nacional a fin de año. En ese sentido, tanto el argentino como el uruguayo habrían tenido ese detalle con el ‘guaraní’.

Ahora, el mismo Lavandeira declaró al término de dicho duelo y manifestó que la dedicatoria del gol que anotó iba para Benítez, aunque la razón es porque no estuvo presente ante los ayacuchanos por lesión. “La dedicatoria del gol va para mi amigo, el ‘Pájaro’ Benítez, que lamentablemente sale lesionado en el partido pasado, no pudo estar hoy. Es un gran amigo, me dijo que iba a hacer un gol hoy así que va para él. Y también para mi hija Moana que está enfermita hace una semana, no pudo estar hoy. Para los dos la dedicatoria del gol”, aseguró para las cámaras de GOLPERU.

No obstante, el mensaje de Barcos con el “por siempre Alianza Lima” podría indicar que, en efecto, tendría un tono de despedida a falta de la oficialización por parte del club.

Hernán Barcos fue el primero en abrir el marcador. Lo hizo recién a los 65 minutos. Apenas unos segundos antes, Lavandeira había pasado por la banda izquierda y sacó un centro que pegó en el brazo de Aldair Salazar, por lo que el árbitro sancionó la pena máxima. El artillero se encargó de poner el 1-0.

Pero a los 92 minutos, el atacante ‘gaucho’ volvería a ser protagonista, esta vez, con una asistencia precisa para Pablo Lavandeira, quien controló la pelota con el pecho, amagó hacia el lado izquierdo y sacó un zurdazo para estirar la ventaja que al final sería definitiva. Precisamente, en la celebración, el uruguayo festejó con los brazos estirados, haciendo como un pájaro en claro homenaje para su compañero que se encontraba en la tribuna de occidente del estadio Alejandro Villanueva.

Alianza Lima 2-0 Ayacucho FC: resumen y goles del partido por fecha 18 del Torneo Apertura de Liga 1 2022. (Video: GOLPERU).

De hecho, en el anterior cotejo ante Deportivo Binacional en Juliaca, Benítez salió a los 15 minutos del primer tiempo por una molestia en su pierna izquierda, que sería una lesión en el abductor, por lo que tuvo que ser cambiado por Wilmer Aguirre.

Como se mencionó líneas arriba, la directiva ‘victoriana’ buscará reforzar algunas posiciones para potenciar al equipo. Entre los puestos que pretenden fichar sería el lateral derecho, el extremo derecho y la delantera. Muchos nombres han sonado estas últimas semanas, pero se verán más detalles con el transcurrir de los días.

