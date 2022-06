Presidente de Besiktas se pronunció sobre la opción de contar con Miguel Trauco | ENTREVISTA

Miguel Trauco cambiará de equipo de cara a la campaña 2022-2023. | Foto: Getty Images

El último domingo, las redes sociales explotaron, debido a que se voceó que el defensa de la selección peruana, Miguel Trauco, interesaba a Besiktas de Turquía. Esto a que su salida de Saint - Etienne de Francia sería un hecho, ya que el club descendió a la Segunda División y su presupuesto para conformar el plantel ha bajado considerablemente, haciendo que el entorno del jugador peruano esté viendo opciones para que emigre a otro club.

Por ello, Infobae llamó a Ahmet Nur Çebi, presidente de Besiktas para qué hablé si hay algún interés por el futbolista Miguel Trauco.

“Nosotros no tenemos ningún interés por Miguel Trauco”, fue lo que nos respondió Ahmet Nur Çebi, presidente de Besiktas en exclusiva para Infobae.

De esta manera, con la respuesta del presidente de Besiktas despejamos la especulación que había circulado este último domingo y días antes, donde colocaban a Miguel Trauco en el elenco turco.

FUTURO DE TRAUCO ESTÁ EN OTRO LADO

Infobae ha podido averiguar que el futuro de Miguel Trauco está en entre estos países que mencionaremos a continuación.

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

México

Brasil

Italia

España

Francia

En los próximos días serán claves para que las personas que velan por el futuro de Miguel Trauco tomen la decisión correcta y el lateral de la selección peruana pueda estar en nuevo equipo que le otorgue continuidad.

MIGUEL TRAUCO TUVO EN FRANCIA SU PRIMERA EXPERIENCIA EUROPEA

Miguel Trauco sumó su primera experiencia europea, cuando fue llamado a ser parte del plantel de Saint-Etienne en agosto del 2019. Desde entonces, ha sumado 72 encuentros, marcó dos goles y tuvo cuatro asistencias, llegando a acumular 5,377 minutos de juego, tanto en la Ligue 1, la Copa de Francia, la Copa de la Liga y la Europa League.

No obstante, Miguel Trauco no ha tenido la regularidad que espera en esta temporada 2021-22, con 21 encuentros y solo un gol. Si bien el comando técnico sí lo tuvo en cuenta para los duelos de revalidación de la categoría, el equipo no pudo superar al AJ Auxerre, por lo que descendieron a la Ligue 2.

